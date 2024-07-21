肝基會免費超音波健檢 中市今篩檢234人異常率達75%

肝病防治學術基金會今年與台中市永安診所合作，今舉辦免費腹部超音波檢查，完成234人檢查，結果異常率達75%，近半數、113人有脂肪肝。

肝基會2021年10月首次舉辦全台12家醫療院所免費腹超活動後，逐年擴大與醫療院所合作，今年邀集全國30家醫療院所，今天同步大規模免費腹部超音波肝癌篩檢。

永安診所院長張延亙說，今年選在南屯區，完成了234人腹部超音波檢查，共176異常率達75.2%，113人有脂肪肝，有5人性質不明肝腫瘤以、35人肝囊腫、32人有膽息肉。

永安診所指出，報名健檢的民眾來自肝基會官網等通路宣傳、診所患者等。

去年在北屯區為119人作免費腹部超音波檢查，結果96人發現異常，異常率高達80.6%，其中2人被發現疑似肝癌、2人腹部腫瘤（胰、腎）、31人良性肝腫瘤，有的則是發現有脂肪肝、膽結石等。

張延亙強調， 腹部超音波檢查無痛、迅速，是揪出肝臟及腹部病變等病灶的利器，對肝病診斷價值更高，呼籲民眾主動健檢。

另有5名發現性質不明肝腫瘤，張延亙說，面對肝癌，就是在腫瘤比較小、未出現症狀之前先找到病灶，早期發現，早期治療。

另衛生局指出，國民健康署資料顯示，近幾年40歲至64歲接受成人預防保健服務的民眾中，被32%被診斷出代謝症候群，若未能有效控制，將引發心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓或腎病變等慢性病。

依據去年國人十大死因統計結果，有6成與慢性疾病相關，台中市衛生局長曾梓展呼籲民眾妥善運用成人健康檢查，重視健康管理及改進生活方式，才能有效預防慢性疾病發生。