快訊

地緣政治急單？台積電第2季中國客戶占比急拉至16%

未出席民進黨全代會 蔡英文臉書親曝原因「未提及賴清德」

7縣市大雨特報下到晚上 2縣市大雷雨轟1小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肝基會免費超音波健檢 中市今篩檢234人異常率達75%

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
肝病防治學術基金會今與永安診所合作，進行免費腹部超音波檢查，發現報名者異常率達75%。圖／肝病防治基金會提供
肝病防治學術基金會今與永安診所合作，進行免費腹部超音波檢查，發現報名者異常率達75%。圖／肝病防治基金會提供

肝病防治學術基金會今年與台中市永安診所合作，今舉辦免費腹部超音波檢查，完成234人檢查，結果異常率達75%，近半數、113人有脂肪肝

肝基會2021年10月首次舉辦全台12家醫療院所免費腹超活動後，逐年擴大與醫療院所合作，今年邀集全國30家醫療院所，今天同步大規模免費腹部超音波肝癌篩檢。

永安診所院長張延亙說，今年選在南屯區，完成了234人腹部超音波檢查，共176異常率達75.2%，113人有脂肪肝，有5人性質不明肝腫瘤以、35人肝囊腫、32人有膽息肉。

永安診所指出，報名健檢的民眾來自肝基會官網等通路宣傳、診所患者等。

去年在北屯區為119人作免費腹部超音波檢查，結果96人發現異常，異常率高達80.6%，其中2人被發現疑似肝癌、2人腹部腫瘤（胰、腎）、31人良性肝腫瘤，有的則是發現有脂肪肝、膽結石等。

張延亙強調， 腹部超音波檢查無痛、迅速，是揪出肝臟及腹部病變等病灶的利器，對肝病診斷價值更高，呼籲民眾主動健檢。

另有5名發現性質不明肝腫瘤，張延亙說，面對肝癌，就是在腫瘤比較小、未出現症狀之前先找到病灶，早期發現，早期治療。

衛生局指出，國民健康署資料顯示，近幾年40歲至64歲接受成人預防保健服務的民眾中，被32%被診斷出代謝症候群，若未能有效控制，將引發心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓或腎病變等慢性病。

依據去年國人十大死因統計結果，有6成與慢性疾病相關，台中市衛生局長曾梓展呼籲民眾妥善運用成人健康檢查，重視健康管理及改進生活方式，才能有效預防慢性疾病發生。

脂肪肝 腫瘤 衛生局

延伸閱讀

影／肝基會免費腹部超音波活動 呼籲國人重視定期追蹤檢查肝臟

清心福全大甲某分店2工讀生「拋接茶凍」出事了 中市食安處再揪出缺失

丈夫突中風女兒要求健檢 六旬婦「沒身體不適」右肺惡性腫瘤

三生肖下半年健康出代誌？命理師警告：「這些項目」快去健檢

相關新聞

台中排隊名店「肉蛋吐司」 蛋餅吃到鐵屑 食安處要查了

台中排隊名店「肉蛋吐司」遭網友爆料，蛋餅吃一半發現有「一根鐵屑」，還好及時發現未受傷，打電話向店家反映卻打不通，打199...

肝基會免費超音波健檢 中市今篩檢234人異常率達75%

肝病防治學術基金會今年與台中市永安診所合作，今舉辦免費腹部超音波檢查，完成234人檢查，結果異常率達75%，近半數、11...

彰化金馬公園將開挖2萬噸備水池 可調配2萬戶1天用水

彰化縣沒有水庫，自來水源長期依賴台中供水，隨著南投鳥嘴潭人工湖預定2026年6月全面供水後，將可大幅減少對台中及縣內自來...

社頭火車站「SUV開上鐵道」畫面曝光 鐵道迷認出是鐵道間隙檢查車

有鐵道迷在彰化社頭火車站發現鐵道間隙檢查車，由於檢查車是由運動型多用途車改裝，不知情民眾以為一般轎車開上鐵道。鐵道迷指出...

廣角鏡／彰化埔鹽順澤宮帽放大版

彰化埔鹽順澤宮的帽子，因為三鐵好手伊登而暴紅。埔鹽鄉公所在順澤宮旁，耗資千萬打造埔南運動公園，溜滑梯上設計巨大的「順澤宮...

國中生行銷彰化暴紅 受邀玩立槳

彰化縣國中應屆畢業生阿家、小莊，日前自告奮勇為網紅「孫女」導覽彰化21處景點，影片吸引百萬人次觀賞，兩人也瞬間暴紅。彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。