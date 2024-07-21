快訊

美兩大黨「換登」共識都是她！川普遇刺前擬好換人打擊對策曝光

遇高溫容易讓藥品變質失效 專家揭這幾種藥應妥善保存要領

中職／明星賽G2打線出爐 明星隊仍有4兄弟、悍將終於有1席

彰化金馬公園將開挖2萬噸備水池 可調配2萬戶1天用水

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台灣自來水公司規畫在彰化市金馬公園停車場下方，設置可容納約2萬到2.5萬噸備水池，做為供水調配，估計可供兩萬戶一天使用。 記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司規畫在彰化市金馬公園停車場下方，設置可容納約2萬到2.5萬噸備水池，做為供水調配，估計可供兩萬戶一天使用。 記者劉明岩／攝影

彰化縣沒有水庫，自來水源長期依賴台中供水，隨著南投鳥嘴潭人工湖預定2026年6月全面供水後，將可大幅減少對台中及縣內自來水井的依賴，為確保供水無虞，台水公司在彰化市金馬公園停車場下方，開挖設置可容納約2萬到3萬噸備援水池，做為供水調配，預定明年施工，完工後，估計可供兩萬戶一天使用。

彰化市最知名的備用水池，莫過於位在八卦山大佛後方矗立的兩座巨塔，但很多人都不知道它們的用途。這是台灣自來水公司第11區管理處的兩座大型備水池，每座各4萬噸，兩座共8萬噸， 用來調配彰化供水，一旦缺水就是一日救急的雙塔。

彰化縣一天自來水需求在40到43萬噸，因彰化縣內沒有水庫，加上過去水公司鑿井屢遭抗爭下，自來水源供應長期仰賴台中，每天約8萬噸，每逢天災造成缺水或管線檢修時，彰化市往往是「停要先停，來要晚來」的窘境。

目前鳥嘴潭人工湖已逐漸供水，來自台中的供水也低於1萬噸，若鳥嘴潭人工池順利在明年底供水，彰化估計可挹注23萬噸水源，屆時來自台中及既有縣內自來水井，將改為備用。

台水公司第十一區管理處處長曾盛一說，台水仍不敢鬆懈，認為對供水仍需有調配方案，將在彰化市金馬公園停車場下方，斥資2億到2.5億元開鑿備用池，以面積1800坪計算，可容納2到2.5萬噸水源，估計可調配約2萬戶每天的用水需求，至於上方仍維持原有的停車場使用。

曾盛一說，金馬公園備用水池方案已獲市代會同意，預定明年即可動工，並做好地質監測，確保周遭住戶安全；目前金馬公園、家樂福彰化店周邊已形成商圈，加上建案林立，發展迅速，用水需求大增，台水公司希望藉由備水池的啟用，能讓金馬公園周遭地區的供水，能有更好的調配。

台灣自來水公司規畫在彰化市金馬公園停車場下方，設置可容納約2萬到2.5萬噸備水池，做為供水調配，估計可供兩萬戶一天使用。 記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司規畫在彰化市金馬公園停車場下方，設置可容納約2萬到2.5萬噸備水池，做為供水調配，估計可供兩萬戶一天使用。 記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司規畫在彰化市金馬公園停車場下方，設置可容納約2萬到2.5萬噸備水池，做為供水調配，估計可供兩萬戶一天使用。 記者劉明岩／攝影
台灣自來水公司規畫在彰化市金馬公園停車場下方，設置可容納約2萬到2.5萬噸備水池，做為供水調配，估計可供兩萬戶一天使用。 記者劉明岩／攝影

水公司 馬公

延伸閱讀

彰化兒童藝術節票券今年熱賣 文化局：親子走出新冠陰霾

最強彰化囝仔來了！ 跟著「國中生導遊」暑假導覽彰化半日遊　7／21起搶報30個名額

彰化二國中生行銷彰化爆紅…縣長感謝另類行銷 市長將揪團PK導覽

彰化十幢連幢民宅火警 7幢竟是日治時期最氣派的「八卦園旅館」

相關新聞

台中排隊名店「肉蛋吐司」 蛋餅吃到鐵屑 食安處要查了

台中排隊名店「肉蛋吐司」遭網友爆料，蛋餅吃一半發現有「一根鐵屑」，還好及時發現未受傷，打電話向店家反映卻打不通，打199...

彰化金馬公園將開挖2萬噸備水池 可調配2萬戶1天用水

彰化縣沒有水庫，自來水源長期依賴台中供水，隨著南投鳥嘴潭人工湖預定2026年6月全面供水後，將可大幅減少對台中及縣內自來...

社頭火車站「SUV開上鐵道」畫面曝光 鐵道迷認出是鐵道間隙檢查車

有鐵道迷在彰化社頭火車站發現鐵道間隙檢查車，由於檢查車是由運動型多用途車改裝，不知情民眾以為一般轎車開上鐵道。鐵道迷指出...

廣角鏡／彰化埔鹽順澤宮帽放大版

彰化埔鹽順澤宮的帽子，因為三鐵好手伊登而暴紅。埔鹽鄉公所在順澤宮旁，耗資千萬打造埔南運動公園，溜滑梯上設計巨大的「順澤宮...

國中生行銷彰化暴紅 受邀玩立槳

彰化縣國中應屆畢業生阿家、小莊，日前自告奮勇為網紅「孫女」導覽彰化21處景點，影片吸引百萬人次觀賞，兩人也瞬間暴紅。彰化...

台中太平今表揚46名模範父親、13名孝行楷模 他照顧母親無微不至

台中市太平區公所今表揚各里所推薦46名模範父親、13名孝行楷模，由農業局長張敬昌、太平區長許貴芳頒贈獎牌，並獻上祝賀。太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。