彰化金馬公園將開挖2萬噸備水池 可調配2萬戶1天用水
彰化縣沒有水庫，自來水源長期依賴台中供水，隨著南投鳥嘴潭人工湖預定2026年6月全面供水後，將可大幅減少對台中及縣內自來水井的依賴，為確保供水無虞，台水公司在彰化市金馬公園停車場下方，開挖設置可容納約2萬到3萬噸備援水池，做為供水調配，預定明年施工，完工後，估計可供兩萬戶一天使用。
彰化市最知名的備用水池，莫過於位在八卦山大佛後方矗立的兩座巨塔，但很多人都不知道它們的用途。這是台灣自來水公司第11區管理處的兩座大型備水池，每座各4萬噸，兩座共8萬噸， 用來調配彰化供水，一旦缺水就是一日救急的雙塔。
彰化縣一天自來水需求在40到43萬噸，因彰化縣內沒有水庫，加上過去水公司鑿井屢遭抗爭下，自來水源供應長期仰賴台中，每天約8萬噸，每逢天災造成缺水或管線檢修時，彰化市往往是「停要先停，來要晚來」的窘境。
目前鳥嘴潭人工湖已逐漸供水，來自台中的供水也低於1萬噸，若鳥嘴潭人工池順利在明年底供水，彰化估計可挹注23萬噸水源，屆時來自台中及既有縣內自來水井，將改為備用。
台水公司第十一區管理處處長曾盛一說，台水仍不敢鬆懈，認為對供水仍需有調配方案，將在彰化市金馬公園停車場下方，斥資2億到2.5億元開鑿備用池，以面積1800坪計算，可容納2到2.5萬噸水源，估計可調配約2萬戶每天的用水需求，至於上方仍維持原有的停車場使用。
曾盛一說，金馬公園備用水池方案已獲市代會同意，預定明年即可動工，並做好地質監測，確保周遭住戶安全；目前金馬公園、家樂福彰化店周邊已形成商圈，加上建案林立，發展迅速，用水需求大增，台水公司希望藉由備水池的啟用，能讓金馬公園周遭地區的供水，能有更好的調配。
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