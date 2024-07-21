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國中生行銷彰化暴紅 受邀玩立槳

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化2國中畢業生阿家（右）、小莊（左）為網紅「孫女」導覽暴紅，彰化縣長王惠美感謝兩人用自己的方式行銷彰化。圖／彰化縣政府提供
彰化2國中畢業生阿家（右）、小莊（左）為網紅「孫女」導覽暴紅，彰化縣長王惠美感謝兩人用自己的方式行銷彰化。圖／彰化縣政府提供

彰化縣國中應屆畢業生阿家、小莊，日前自告奮勇為網紅「孫女」導覽彰化21處景點，影片吸引百萬人次觀賞，兩人也瞬間暴紅。彰化縣長王惠美邀兩人體驗彰化慶安水樂園活動。彰化市長林世賢與兩人合作，將導覽彰化半日遊，今起開放報名，僅30個名額，預料將秒殺。

彰安國中應屆畢業生吳承家、莊睿豪，為網紅「孫女」導覽遊彰化，影片6月中旬上架，已突破153萬人次觀看。王惠美邀兩人到慶安水道，體驗縣府活動。王惠美說，兩人行銷彰化景點，讓大家知道「彰化不無聊」，可說是「彰化之光」，彰化還有白色海豚屋，慶安水道可體驗水上活動。

阿家說，他第一次體驗SUP立槳，感受到划船的樂趣，海上漂浮的感覺很有趣。小莊說，原以為彰化沒有玩水的地方，原來彰化最特別的地方在海線，都市民眾無法體驗漁民生活，現有水上體驗課程，也能直接到濕地，更親近大自然。

林世賢日前頒發感謝狀表揚阿家、小莊，禮聘兩人為彰化「觀光大使」，還相約在暑假PK導覽彰化市。林世賢在臉書公布，公所將在27日導覽彰化半日遊，邀請阿家、小莊為大家導覽。

彰化市公所表示，報名期間為今天中午12點到25日晚間11點50分。

林世賢 王惠美 立槳

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