社頭火車站「SUV開上鐵道」畫面曝光 鐵道迷認出是鐵道間隙檢查車

有鐵道迷在彰化社頭火車站發現鐵道間隙檢查車，由於檢查車是由運動型多用途車改裝，不知情民眾以為一般轎車開上鐵道。鐵道迷指出，檢查車上有儀器可測量鐵軌接縫處強度。

有鐵道迷在臉書（Facebook）貼文指出，彰化社頭火車站鐵軌發現鐵道間隙檢查車，而檢查車上次在社頭火車站出現是去年2月，這次是為了檢查中部地區長焊鋼軌接縫處的間隙強度，不過因外形特殊，吸引民眾目光。

鐵道間隙檢查車由運動型多用途車改裝，台鐵公司人員今天指出，檢查車除有4個橡膠輪胎外，車子前後也有4個火車鋼輪，動力來自於橡膠輪胎，且鋼輪可輔助檢查車穩定在鐵軌上行進，而檢查車可從平交道開上鐵道，展開鐵道間隙檢查工作。

台鐵公司人員表示，檢查車上有儀器可測量長焊鋼軌接縫處是否因高溫、外力等因素造成損壞，另可檢測可承受的重力。