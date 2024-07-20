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台中太平今表揚46名模範父親、13名孝行楷模 他照顧母親無微不至
台中市太平區公所今表揚各里所推薦46名模範父親、13名孝行楷模，由農業局長張敬昌、太平區長許貴芳頒贈獎牌，並獻上祝賀。太平區長許貴芳說，盼透過公開表揚活動，帶動社會和樂穩定的風氣。
新吉里推薦台中南天宮主委吳光雄，吳每年舉辦濟弱扶貧物資發放，連任台中南天宮主委11年，獲內政部績優宮廟表揚，仁醫仁心、熱心公益，為最佳模範；新福里李德忠經營冷凍倉儲公司44年，生意興隆，子女事業有成，熱心公益。李父李阿秀為新光國小第一屆家長會長，長期捐助新光國小獎學金，並捐地給舊新光國小當校地，李德忠也受其父身教影響，從1980年起長期捐助新光國小績優學生獎勵金、清寒獎學金。
永成里李樹發，將重機鋼鐵的精神發揮在志工服務的領域，無論里鄰、學校志工都是好表率，成為最佳身教，子女事業有成；聖和里鄰長伯阮明順自小家中務農，枇杷、楊桃等水果栽培年年得獎，夫妻合睦、子女事業有成，並任鄰長，熱心鄰里事務；光明里王能雄與妻子都是醫生，在太平開立佳恩診所28年，視病猶親，鄰里好評。
13名孝行楷模，其中，宜佳里陳志豪自幼與兄弟生活自理，兄弟們打工照顧生病的母親，如今陳母年邁行動不便，他侍奉陳母三餐、用藥；太平里吳宏仁在吳父過世後扛起家計，照顧洗腎母親無微不至。
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