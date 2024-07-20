台中梅鏡堂未登錄歷史建築 市府：僅考量文資價值

台中閩式建築「梅鏡堂」未登錄歷史建築，專家認為位在體二用地內，都市計畫與文資可並存。市府表示，所有權人無意願，內部建物多已佚失，文資審議僅考量是否具備文資價值。

台中市東區力行路、雙十路、精武路及進德北路間的體二用地，橫跨東區及北區，面積廣達十公頃，其中有1棟傳統閩南式三合院建築「梅鏡堂」，曾為台灣文化協會幹部鄭松筠律師的舊居。

建築文資工作者凌宗魁今天在個人臉書（Facebook）提到，「梅鏡堂」始建1921年，1936年增建為現貌的百年宅邸，歷經起造者張家轉手梁家命名梅鏡堂，再由台灣文化協會律師鄭松筠購得做為居所，謝雪紅曾做為首任屋主張樹敏小妾在此居住。

凌宗魁說，1961年雲門舞集創辦人林懷民就讀台中一中，受到荷西．李蒙舞團啟蒙對於現代舞興趣的時期，也在當時做為省中宿舍的此屋住過3年。「梅鏡堂」見證台灣政治史和文化史的歷史意義毋庸置疑。

凌宗魁分享他在2012年前往拍攝的照片，展現「梅鏡堂」的穿衫瓦牆、洗石子獎盃飾和櫃檯腳、灰泥雕塑水車堵、上釉磁磚、院牆書卷漏窗和精美斗拱支撐的軒亭。

2012年，鄭松筠的孫兒鄭士文返台探親時，同意由市政府將此建物指定為「歷史建築」。「梅鏡堂」歷經10餘年申請文資身份，今年5月的文資審議結果，決議不登錄歷史建築。

台中市文資處長李智富接受中央社記者訪問表示，「梅鏡堂」目前閒置，5名所有權人都住在國外，均無意願登錄為歷史建築，因建築年久失修，屋頂漏水目前有覆蓋鐵皮，內部裝飾許多都已佚失，審查不認為具有歷史建築價值。

凌宗魁告訴中央社記者，可在網路得知15名文資審查委員名單，僅可看到審查結果，未能看到會議紀錄，應該讓大家了解為何做這樣的決定。文化資產在變成指定古蹟前，哪個結構沒被改過。「梅鏡堂」的格局還在，細節都還完整。

他舉例，台中州廳、大屯郡役所、台中市役所在成為文化資產前，甚至已看不出原貌，最後都可恢復具有文資的樣貌。大巨蛋在興建時碰到松山菸廠、高雄世運也有宏南中油宿舍問題，都市發展與文資是可討論並存。

文化局長陳佳君表示，重啟審查必需要有新事證，許多改建有些涉及文資價值，因每個個案不同，審查前會有專案小組現場會勘，文資審議不會考量都市計畫，僅考量是否具備文資價值，台中市政府均以文資保存為優先，目前有許多文資都位於重劃區的公園用地內。

民進黨籍台中市議員江肇國認為，「梅鏡堂」建築風格的特殊性及曾居住者的相關故事，是一棟有保存價值的歷史建物，屋主也曾有捐給市府作為歷史建物的意願，卻因文資審查程序延宕。文史界對審議結果感到惋惜。期待有再審機會，體二的發展未知數，優先保存歷史建物，可做為未來發展的歷史記億、亮點。

國民黨台中市議員李中則說，多次改建已失去當年實況的建物，與其為了虛名而刻意保留，進而影響體二用地的更新進度，造成這個區域只能繼續破舊下去，文化保存價值有限；不如利用附近的電台街放送局歷史建物，來增加台灣第一代律師鄭松筠的生平紀錄或著作等展示，更能把歷史意義傳承給新世代。