快訊

濃煙燻天！宜蘭金紙炮竹行倉庫全面燃燒 大批消防人車搶救中

女神來了！逾700粉擠爆桃園機場只為見她 金智媛驚呆張大嘴、比愛心

台中梅鏡堂未登錄歷史建築 市府：僅考量文資價值

中央社／ 台中20日電

台中閩式建築「梅鏡堂」未登錄歷史建築，專家認為位在體二用地內，都市計畫與文資可並存。市府表示，所有權人無意願，內部建物多已佚失，文資審議僅考量是否具備文資價值。

台中市東區力行路、雙十路、精武路及進德北路間的體二用地，橫跨東區及北區，面積廣達十公頃，其中有1棟傳統閩南式三合院建築「梅鏡堂」，曾為台灣文化協會幹部鄭松筠律師的舊居。

建築文資工作者凌宗魁今天在個人臉書（Facebook）提到，「梅鏡堂」始建1921年，1936年增建為現貌的百年宅邸，歷經起造者張家轉手梁家命名梅鏡堂，再由台灣文化協會律師鄭松筠購得做為居所，謝雪紅曾做為首任屋主張樹敏小妾在此居住。

凌宗魁說，1961年雲門舞集創辦人林懷民就讀台中一中，受到荷西．李蒙舞團啟蒙對於現代舞興趣的時期，也在當時做為省中宿舍的此屋住過3年。「梅鏡堂」見證台灣政治史和文化史的歷史意義毋庸置疑。

凌宗魁分享他在2012年前往拍攝的照片，展現「梅鏡堂」的穿衫瓦牆、洗石子獎盃飾和櫃檯腳、灰泥雕塑水車堵、上釉磁磚、院牆書卷漏窗和精美斗拱支撐的軒亭。

2012年，鄭松筠的孫兒鄭士文返台探親時，同意由市政府將此建物指定為「歷史建築」。「梅鏡堂」歷經10餘年申請文資身份，今年5月的文資審議結果，決議不登錄歷史建築。

台中市文資處長李智富接受中央社記者訪問表示，「梅鏡堂」目前閒置，5名所有權人都住在國外，均無意願登錄為歷史建築，因建築年久失修，屋頂漏水目前有覆蓋鐵皮，內部裝飾許多都已佚失，審查不認為具有歷史建築價值。

凌宗魁告訴中央社記者，可在網路得知15名文資審查委員名單，僅可看到審查結果，未能看到會議紀錄，應該讓大家了解為何做這樣的決定。文化資產在變成指定古蹟前，哪個結構沒被改過。「梅鏡堂」的格局還在，細節都還完整。

他舉例，台中州廳、大屯郡役所、台中市役所在成為文化資產前，甚至已看不出原貌，最後都可恢復具有文資的樣貌。大巨蛋在興建時碰到松山菸廠、高雄世運也有宏南中油宿舍問題，都市發展與文資是可討論並存。

文化局長陳佳君表示，重啟審查必需要有新事證，許多改建有些涉及文資價值，因每個個案不同，審查前會有專案小組現場會勘，文資審議不會考量都市計畫，僅考量是否具備文資價值，台中市政府均以文資保存為優先，目前有許多文資都位於重劃區的公園用地內。

民進黨籍台中市議員江肇國認為，「梅鏡堂」建築風格的特殊性及曾居住者的相關故事，是一棟有保存價值的歷史建物，屋主也曾有捐給市府作為歷史建物的意願，卻因文資審查程序延宕。文史界對審議結果感到惋惜。期待有再審機會，體二的發展未知數，優先保存歷史建物，可做為未來發展的歷史記億、亮點。

國民黨台中市議員李中則說，多次改建已失去當年實況的建物，與其為了虛名而刻意保留，進而影響體二用地的更新進度，造成這個區域只能繼續破舊下去，文化保存價值有限；不如利用附近的電台街放送局歷史建物，來增加台灣第一代律師鄭松筠的生平紀錄或著作等展示，更能把歷史意義傳承給新世代。

台中市 建物 文化資產 林懷民 歷史建築

延伸閱讀

嘉義「台灣小京都」首次夜間營運 入園遊客不如預期原因曝

中市表演藝術金藝獎出爐！林月里為國樂播種逾50年獲獎

台南市定民俗安定長興宮、真護宮 爭取列入「國家無形文化資產」

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

相關新聞

台中太平今表揚46名模範父親、13名孝行楷模 他照顧母親無微不至

台中市太平區公所今表揚各里所推薦46名模範父親、13名孝行楷模，由農業局長張敬昌、太平區長許貴芳頒贈獎牌，並獻上祝賀。太...

彰化兒童藝術節票券今年熱賣 文化局：親子走出新冠陰霾

彰化縣一年一度兒童藝術節來了，今年家長一掃新冠疫情陰霾，帶孩子踴躍參與，本（7）月售票節目幾乎售盡，8月體驗營、戲劇和表...

影／彰化社頭玩水趴湧進上千人次 公所預告還有第二攤

彰化縣社頭鄉獨角仙季不是開幕就無疾而終，鄉公所今在清水岩環教新大樓舉辦第一梯次玩水趴，上、下午各500支水槍不到半小時發...

南投市民憂心貓羅溪水患 立委會勘要求河川分署除害

南投市貓羅溪沿岸高莖雜草木叢生影響水流，市區排水無法順利排入貓羅溪，且貓羅溪堤防興建尚未完成，南投市「包尾地區」遇豪大雨...

SUP立槳豐原葫蘆墩歡樂登場 親子同樂體驗

台中市推展水域運動，今天在豐原葫蘆墩公園舉行「運動i台灣2.0計畫-2024水岸花都SUP音樂漫划行」活動，吸引上千人參...

好熱！中市土庫停車場樹砍光 實測人行道溫差16.4度

天氣好熱，都會區難得的綠蔭成為清涼之地。台中市土庫停車場周邊人行道改善，近日把28棵20多年的掌葉蘋婆移除，偌大停車場光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。