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彰化兒童藝術節票券今年熱賣 文化局：親子走出新冠陰霾

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2024彰化兒童藝術節的開幕活動「I FUN起步走」跨局處設攤，縣長王惠美場邊指導小朋友拋救生圈。記者簡慧珍／攝影
2024彰化兒童藝術節的開幕活動「I FUN起步走」跨局處設攤，縣長王惠美場邊指導小朋友拋救生圈。記者簡慧珍／攝影

彰化縣一年一度兒童藝術節來了，今年家長一掃新冠疫情陰霾，帶孩子踴躍參與，本（7）月售票節目幾乎售盡，8月體驗營、戲劇和表演還有票可買；文化局今表示，今年主題為聲音、生活、生態的三生（聲），參與的親子將感受不一樣的在地文化能量。

數百名親子今上午到員林演藝廳戶外廣場，參加2024彰化兒童藝術節的開幕活動「I FUN起步走」，縣長王惠美介紹開幕活動內容之後，嘉頌重奏團擔綱演出「彩虹鴉」親子故事音樂會，戶外廣場沒日曬，親子坐在階梯觀看戲劇表演。

王惠美在開幕致詞時不忘「好康大放送」，今天文創市集消費100元可得1點，集滿3點兌換限量禮品，藝文親子闖關只要完成4關就送小禮物，兒童藝術節邀請國內六個優質演藝團隊帶來6檔劇場、4檔工作坊及1場聲音特展，民眾可憑2024彰化兒童藝術節票券到藝文店家消費，即享有一票雙享優惠和折扣。

文化局表示，今年策展主題「聲音特展」收集員林地區各種聲音，依聲音特質製作音樂，相當特別值得一聽，辨識這是哪裡、什麼的聲音；結合蚵藝、海牛、野鳥生態的海洋展覽、戲劇、工作坊，藉由藝文把生態意識向下扎根，希望親子了解並重視環境議題。

戶外廣場帳蓬下消防局夏令營闖關、文創市集和寶貝嘟嘟車玩具體驗都排滿參加的民眾，演藝廳室內冷氣涼快，展覽室和圖書室分別是今年活動主題「聲音特展」和海洋主題書展，連同免費快閃書店也是參觀熱點。

彰化 藝術節 親子

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