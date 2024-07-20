南投市民憂心貓羅溪水患 立委會勘要求河川分署除害

南投市貓羅溪沿岸高莖雜草木叢生影響水流，市區排水無法順利排入貓羅溪，且貓羅溪堤防興建尚未完成，南投市「包尾地區」遇豪大雨或汛期時，常會發生積水。立委游顥會勘貓羅溪，第三河川分署承諾，將優先清除高灘地雜草木，改善南投市區低窪地區淹水問題。

游顥說，貓羅溪流經南投市區，過去沿岸低窪地區排水不易，每逢大雨經常淹水，這幾年陸續整治改善。不過，許多民眾反映，貓羅溪河灘地雜草叢生阻礙水流，多次要求第三河川分署改善無效，眼看颱風季節來臨，南投市營盤口及內轆等低窪地區居民擔心豪大雨或颱風，貓羅溪溪水暴漲，雨水無法渲洩，會造成市區淹水。

游顥與縣議員簡千翔、張秀枝及居民到營盤口會勘，並匯整居民意見，要求第三河川分署優先清除高灘地雜草木，包括軍功橋至綠美橋、國道三號橋至軍功橋、綠美橋至祖師橋、綠美橋至南崗大橋，後續每月亦將定期清除修剪貓羅溪流域雜草木及綠帶灌木。

第三河川分署長張稚煇承諾，將撥款209萬經費在下半年，將貓羅溪沿岸高灘地雜草木清除。同時也協調第三河川分署2台抽水機，在汛期及颱風季支援南投縣政府使用。