快訊

輕颱凱米生成！這時間可能發布海警 接近台灣時恐達中颱以上規模

8縣市大雨特報！雨彈炸到晚間 慎防雷擊、強陣風

終於等到運勢高峰！四生肖迎人生轉折 狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

南投市民憂心貓羅溪水患 立委會勘要求河川分署除害

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
貓羅溪河床雜草、雜木叢生，居民擔心豪大雨影響排水，造成南投市區淹水。圖／立委游顥提供
貓羅溪河床雜草、雜木叢生，居民擔心豪大雨影響排水，造成南投市區淹水。圖／立委游顥提供

南投市貓羅溪沿岸高莖雜草木叢生影響水流，市區排水無法順利排入貓羅溪，且貓羅溪堤防興建尚未完成，南投市「包尾地區」遇豪大雨或汛期時，常會發生積水。立委游顥會勘貓羅溪，第三河川分署承諾，將優先清除高灘地雜草木，改善南投市區低窪地區淹水問題。

游顥說，貓羅溪流經南投市區，過去沿岸低窪地區排水不易，每逢大雨經常淹水，這幾年陸續整治改善。不過，許多民眾反映，貓羅溪河灘地雜草叢生阻礙水流，多次要求第三河川分署改善無效，眼看颱風季節來臨，南投市營盤口及內轆等低窪地區居民擔心豪大雨或颱風，貓羅溪溪水暴漲，雨水無法渲洩，會造成市區淹水。

游顥與縣議員簡千翔、張秀枝及居民到營盤口會勘，並匯整居民意見，要求第三河川分署優先清除高灘地雜草木，包括軍功橋至綠美橋、國道三號橋至軍功橋、綠美橋至祖師橋、綠美橋至南崗大橋，後續每月亦將定期清除修剪貓羅溪流域雜草木及綠帶灌木。

第三河川分署長張稚煇承諾，將撥款209萬經費在下半年，將貓羅溪沿岸高灘地雜草木清除。同時也協調第三河川分署2台抽水機，在汛期及颱風季支援南投縣政府使用。

游顥強調，「烏溪水系支流貓羅溪治理計畫」由第三河川分署提報，是貓羅溪整治最後一哩路，他會積極向經濟部及水利署討論溝通，讓治理計畫在今年底前核定，完善貓羅溪整體河域防汛工作，讓南投市民徹底免除淹水之苦。

立委游顥會勘貓羅溪，要求第三河川分署優先清除貓羅溪河床雜草、雜木。圖／立委游顥提供
立委游顥會勘貓羅溪，要求第三河川分署優先清除貓羅溪河床雜草、雜木。圖／立委游顥提供

南投縣 淹水 游顥

延伸閱讀

台中捷運橘線延伸南投 交通部長承諾全力協助

南雲交流道僅做半套！ 立委籲交通部加速推動彰南大橋

加熱菸走私猖獗損失百億菸捐 衛福部長：12家申請上市加速審查

台中捷運橘線規畫僅到霧峰 立委要求預留延伸南投

相關新聞

南投市民憂心貓羅溪水患 立委會勘要求河川分署除害

南投市貓羅溪沿岸高莖雜草木叢生影響水流，市區排水無法順利排入貓羅溪，且貓羅溪堤防興建尚未完成，南投市「包尾地區」遇豪大雨...

SUP立槳豐原葫蘆墩歡樂登場 親子同樂體驗

台中市推展水域運動，今天在豐原葫蘆墩公園舉行「運動i台灣2.0計畫-2024水岸花都SUP音樂漫划行」活動，吸引上千人參...

好熱！中市土庫停車場樹砍光 實測人行道溫差16.4度

天氣好熱，都會區難得的綠蔭成為清涼之地。台中市土庫停車場周邊人行道改善，近日把28棵20多年的掌葉蘋婆移除，偌大停車場光...

彰化二國中生行銷彰化爆紅…縣長感謝另類行銷 市長將揪團PK導覽

彰化縣二位國中應屆畢業生阿家與小莊日前自告奮勇為網紅「孫女」導覽拍攝彰化市21處景點，結果吸引百萬人次觀看，不僅彰化縣長...

地方采風／頭社金針花 綻放到9月

賞金針花不必跑花東！日月潭旁的頭社活盆地，腳踩下去會陷入泥土中，又稱為「會跳舞的泥土」因而得名。在地農民王順瑜在水田裡，...

巨大順澤宮帽空拍照曝光 成為彰化近期熱門打卡景點

埔鹽順澤宮旁有一座埔南運動公園，埔鹽鄉公所耗費千萬整建，結合當地最熱門話題，在公園溜滑梯上設計一頂超巨大的順澤宮帽，公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。