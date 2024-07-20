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SUP立槳豐原葫蘆墩歡樂登場 親子同樂體驗
台中市推展水域運動，今天在豐原葫蘆墩公園舉行「運動i台灣2.0計畫-2024水岸花都SUP音樂漫划行」活動，吸引上千人參加，許多親子同樂體驗。
台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席開幕典禮，他感謝台中市繁榮葫蘆墩促進會長期推廣水域運動，舉辦親子同樂的體驗活動頗受好評。
李昱叡指出，市長盧秀燕積極推展運動，強調兼顧親子家庭的運動需求，今年已辦理獨木舟、龍舟體驗活動，每場次皆逾千人次參與，運動局也持續營造優質水域環境。
台中市建設局長陳大田表示，葫蘆墩公園由建設局維護管理，近年已經營造成為特色公園，第五區的軟埤仔溪經過水利局整治後，已成為一個適合水上運動的場所，結合運動局長期舉辦各式體驗活動，並由消防局守護水域安全，市府團體共同合作提供假日遊憩優質場地。
運動局表示，立式划槳結合衝浪及帆船的運動技巧，是國內新興的水域運動之一，今天現場邀請專業教練指導民眾SUP的划槳動作，體驗前做水域防溺教育宣導，包括救生衣穿著、防溺呼救等技能與知識，岸邊也安排救生員維護水上安全。
主辦單位台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長暨市議員陳清龍表示，活動連續3年舉辦，深受市民好評，今天現場包括體驗SUP立式划槳，及在地美食、音樂會、舞蹈表演等特色市集，也有小朋友最喜歡的童玩闖關集點活動。
今天現場出席人員，包括社團法人台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長暨台中市議員陳清龍、台中市政府運動局長李昱叡、建設局長陳大田、消防局副局長戴峻焜、大隊長吳章銘、台中義消第一大隊大隊長陳豐榮、豐原區公所主秘謝孟助、中華民國輕艇協會副理事長林婉如等人。
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