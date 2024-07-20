小兄妹陪嬤資源回收維持家計 矽品志工今陪家扶兒童玩樂園
矽品精密與矽品志工社今天邀請北台中及彰化家扶的兒少與社工暢遊麗寶樂園，其中彰化芬園鄉的一對小兄妹因父親早逝，奶奶年紀大只能靠資源回收照顧他們，這對兄妹也常陪奶奶資源回收，他們幾天前聽到可以到樂園玩都很興奮。
今年矽品志工樂園日設計以遊樂園為實境場地，為讓參加的孩童感受不一樣的樂園體驗，也設計實境解謎遊戲，孩童在志工帶領下分組解謎挑戰。
活動主辦矽品志工陳羿帆表示，希望透過這樣的遊戲設計，快速讓孩童與志工彼此熟悉，在遊戲中學習團隊合作與動腦思考的能力。
矽品精密關心社會弱勢兒少，今天參加活動中有一對魏家姊弟，母親病逝前也是該公司員工，因病過世後公司內部曾發起募款，幫助姊弟維持學習及生活所需，這對姊弟今天也到樂園暢玩。
矽品精密人力資源處徐美惠部經理表示，矽品秉持對家扶兒少的愛，舉辦百元俱樂部長期認養與助養家扶兒，在單親與隔代教養這樣的經濟弱勢家庭，為鼓勵兒少保持向學，每學期另提供家扶兒少獎助學金，也定期在公司內部宣傳推廣，支持家扶照顧兒少活動。
今天樂園日活動，來自彰化芬園鄉一對兄妹因父親早逝，奶奶年紀大只能靠資源回收辛苦的照顧他們，面對沉重家計壓力，兄妹認真唸書成績名列前茅，平時幫做家事，還常跟著奶奶一起做回收，這次兄妹倆聽到可以參加樂園日都很興奮，出發前非常期待，今天終於如願。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言