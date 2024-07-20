好熱！中市土庫停車場樹砍光 實測人行道溫差16.4度
天氣好熱，都會區難得的綠蔭成為清涼之地。台中市土庫停車場周邊人行道改善，近日把28棵20多年的掌葉蘋婆移除，偌大停車場光禿禿一片，路人經過直呼好熱。記者實測上午11點人行道表面溫度，比氣溫高出14度，一街之隔有綠蔭的人行道，表面溫度比氣溫低2.4度，兩者落差達16.4度。
中市建設局設有樹木景觀委員會，建設局所管轄行道樹、公園綠地樹木相關問題，都得經由此委員會審議。台中市副市長黃國榮表示，將行文各機關，未來處理行道樹或樹木問題，應送該委員會審議，由專家把關。
土庫停車場位於存中街、忠明南路、華美街，此處屬於國立台灣美術館周邊綠園道，綠樹成蔭，可串連麻園頭溪、國美館園區與美術園道等地。中市停管處表示，停車場周邊人行道老舊、破損，已規畫重新整建。
原本停車場周邊有28棵掌葉蘋婆，樹齡超過20年以上，近日遭全數移除。當地民眾說，停車場全部都是柏油路，人行道的樹被砍掉，整片區域都是水泥地，與東側綠17、西側綠18公園綠樹成蔭，恰成鮮明對比。
記者19日上午11點實測氣溫，當天中市西區氣溫為攝氏34度、體感溫度44度，土庫停車場人行道表面溫度為48度、停車場鋪面則為50.6度，東側綠17公園人行道為31.6度，公園內側只有27.6度。有無綠蔭人行道溫度相差近17度。
當地住戶說，這些樹種了20年以上，春天開花有臭味，但大樹成蔭，氣溫比較涼，加上可以擋風沙、改善空氣，砍掉實在很可惜；尤其正值高溫季節，樹一被砍掉，走在周邊汗流浹背。
土庫里長粟藍倩說，掌葉蘋婆有味道，周邊住戶已陳情多年，但夏季氣溫高，大樹移除後，民眾心疼樹木、也會抱怨好熱，這次經停管處現勘後決定，砍不砍樹很兩難，建議日後採多數決，可透過公投或找專家評估再決定。
台中市停管處表示，土庫停車場周邊人行道老舊，加上樹根入侵部分鋪面破損，須重新整建，當地居民陳情掌葉蘋婆異味，落果造成機車騎士摔車、民眾跌倒，非屬受保護樹木，決定移除，日後將種植本土樹種光蠟樹。
台中市建設局表示，掌葉蘋婆、黑板樹、小葉欖仁等列為嫌惡樹種，因氣味、落葉落果、浮跟或棉絮等影響市民，已不再選作行道樹種；類似陳情得由建設局景觀及植栽委員會審查，由專家學者研議處理方式。
中興大學森林學系特聘教授王升陽說，樹沒有好壞，但像掌葉蘋婆開花有氣味，離住家太近會造成衝突，但樹蔭可降溫、改善空汙等，仍有其價值；大量落葉、根系破壞人行道、果實大掉落有風險、開花有氣味的樹種，應避免種植在人口較多地區，以免造成困擾；樹也是無辜的，該怎麼取捨？建議經過專家審議，再決定如何處理。
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