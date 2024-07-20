彰化二國中生行銷彰化爆紅…縣長感謝另類行銷 市長將揪團PK導覽

彰化縣二位國中應屆畢業生阿家與小莊日前自告奮勇為網紅「孫女」導覽拍攝彰化市21處景點，結果吸引百萬人次觀看，不僅彰化縣長王惠美感謝二人用自己的力量行銷彰化，今天還和他們一起體驗彰化獨有的慶安水樂園活動；彰化市長林世賢也將親自與阿家和小莊一起導覽彰化半日遊，21日開放報名，30個名額額滿為止。

彰安國中應屆畢業生吳承家、莊睿豪日前自告奮勇帶網紅「孫女」導覽彰化景點，影片6月中旬上架後，流量已突破153萬人次觀看，19日下午「阿家」與「小莊」，也到慶安水道體驗彰化縣政府所舉辦的「彰濱~海FUN一夏」慶安水樂園活動。

彰化縣長王惠美特別感謝二位國中生為網紅孫女帶路行銷彰化景點，讓大家知道「彰化不無聊」，昨天特別到有白色海豚屋的慶安水樂園，體驗水上活動的樂趣，也要讓大家知道彰化有很多好吃好玩的好地方。

王惠美說，有人說，彰化不好玩，但阿家與小莊這2位小朋友，用自己的方式幫網紅導覽，另類行銷彰化，成功吸引大家更加瞭解彰化，可說是「彰化之光」。

阿家說，他第一次體驗SUP，可以感受到划船的樂趣，也可以體驗到在海上漂浮的感覺很有趣。

小莊說，一直以為彰化沒有這種能玩水的地方，是非常特別的體驗，他覺得彰化最特別的地方在海線，尤其在大都市的民眾更無法體驗到漁民的生活，現在這邊有開設體驗課程或是可以直接到濕地走，讓大家更親近大自然。

彰化市長林世賢日前也頒發感謝狀表揚阿家和小莊，並聘二人為終身「觀光大使」，還與兩人相約在暑假PK導覽彰化市，林世賢昨天也在臉書公布公所將在7月27日舉辦導覽半日遊，將請這兩位很棒的彰化囝仔擔任觀光大使為大家導覽。