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地方采風／頭社金針花 綻放到9月

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
南投縣魚池鄉頭社村是全國唯一培育水田金針花的活盆地，3公頃花田有200多花色品種，美不勝收。記者黑中亮／攝影
南投縣魚池鄉頭社村是全國唯一培育水田金針花的活盆地，3公頃花田有200多花色品種，美不勝收。記者黑中亮／攝影

賞金針花不必跑花東！日月潭旁的頭社活盆地，腳踩下去會陷入泥土中，又稱為「會跳舞的泥土」因而得名。在地農民王順瑜在水田裡，栽植3公頃金針花，培育出200多種花色品種，花季綻放到9月，美不勝收。

頭社活盆地是罕見的草泥炭沼澤，面積200多公頃、深達數十公尺，全世界只有荷蘭、緬甸跟台灣有，當地農民種植金針花，成為中部除了彰化花壇虎山巖外，另處賞金針花景點。

王順瑜指出，10多年前，返鄉和父親投入栽植金針花，並進行品種改良，種出有別於其他地區的各色花種，除了傳統橘色、金黃色，還有玫瑰紅、純白、紫色、粉紅等金針花，甚至有花心變色、花瓣變異的品種。

王順瑜說，頭社的金針花栽植水田裡，可乘坐獨木舟或竹筏，沿著水路賞花海，再踏上金針園區，近距離欣賞；遊客踏上「會跳舞的泥土」，搭配各色金針花田，直呼是名副其實「花海」。

頭社金針花品種多，開花季節不相同，每年首波為平地金針5、6月盛開，第二波接力的是花東縱谷的高山金針品種，8、9月將盛開。

日月潭 活盆地 獨木舟 賞花 農民

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