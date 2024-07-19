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清潔隊司機不滿被調處理文書 花壇鄉公所判賠

中央社／ 彰化縣19日電

花壇鄉鄭姓清潔隊司機去年復職，被調任處理文書，不僅薪水調降，又多次被記過免職，其不滿提告，彰化地院近日判公所需補足與原薪水差額，且應將其調回原職務。

台灣彰化地方法院判決書指出，鄭姓男子於民國94年任職花壇鄉清潔隊司機，108年被解僱並提告，經最高法院最終判決確定兩造僱傭關係存在。

鄭姓男子去年1月復職後，被調任文書處理人員，陸續以諸多事由遭記小過、大過，12月公所以其「違反勞動契約或工作規則，情節重大者」事由，終止兩造勞動契約。

鄭姓男子認為，沒人事先與他協商要改調文書內勤工作，且公所持續對外招聘外勤清潔隊員，加上他復職後薪資比原職務低，薪水從新台幣4萬2000元降至3萬5770元，已違反勞基法調動原則。

公所則指出，鄭男被解僱後，遺缺由其他隊員替補，已達員額上限，恰逢有擔任文書工作隊員離職，經內部遞補後僅剩文書工作，並無不當動機；鄭男從事新職務不求學習適應，還公開指責抹黑公所，才給予處分。

法官認為，鄭男復職前後，公所皆曾在網路張貼外勤清潔隊員徵才公告，足見並非沒有鄭男原任職的外勤清潔隊員職務，且司機與操作電腦文書等工作截然不同，非鄭男所能勝任，加上工資調降，顯然構成不當調職。

彰化地院判決，花壇鄉公所應給付鄭姓男子7萬餘元及利息，且確認兩造僱傭關係存在，應撤銷懲處，將鄭男調回原職務。

彰化

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