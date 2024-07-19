彰化上半年住宅區土地成交最高價 每坪約83萬元

彰化縣政府今天公布，113年上半年縣內住宅區土地最高價位在彰化市南瑤宮附近，成交單價每坪約新台幣83萬元；住宅區大樓最高價也在彰化市，成交單價每坪約38萬元。

彰化縣地政處表示，今年第2季不動產買賣交易量、交易總金額受到住宅大樓交易量增加影響，均較前面幾季增加；各不動產類型交易均價與今年第1季相比，沒有明顯波動。

根據實價登錄資料，彰化縣今年第2季不動產交易量共3985件，比第1季增加764件，較去年同期增加818件；第2季交易總金額404.4億元，比第1季增加93億元，較去年同期增加116.7億元。

在土地方面，最近5季全縣都市計畫內住宅區土地交易量每季200餘件，交易量呈微增後又微跌趨勢；交易價格平均每坪17萬至20萬元。今年第2季住宅區土地交易量241件，交易均價20.2萬元，較去年同期少7件、均價漲約16.1%。

商業區土地交易量甚少，均價每坪22萬至28萬元，較無明顯漲跌趨勢。農業用地交易量有減少趨勢，均價每坪1.7萬至2萬元。

房地部分，最近5季全縣透天厝交易量1165至1225件之間，交易量微跌；均價每坪21萬至24萬元，微漲趨勢。今年第2季透天厝交易量1170件，比第1季增加5件，較去年同期少55件；交易均價每坪24.5萬元，較第1季上漲約1.7%，較去年同期上漲約14.5%。

最近5季住宅大樓交易量308至1198件，均價每坪18萬至21萬元。今年第2季住宅大樓交易量1198件，較第1季增加695件，較去年同期增加809件；交易均價每坪21.5萬元，較前季上漲約2.9%，較去年同期上漲約17.6%。

地政處表示，本季住宅大樓交易量顯著增加，主要是受彰化市、和美鎮等大批新建案完工移轉交屋所致。