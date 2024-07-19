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盧秀燕訪美僑界掀人氣 行程曝光傳造訪微軟、亞馬遜總部

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕22日出訪美西10天，行程今天曝光，盧秀燕在西雅圖將拜訪科技業，外傳可能是微軟總部。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕22日出訪美西10天，行程今天曝光，盧秀燕在西雅圖將拜訪科技業，外傳可能是微軟總部。圖／中市府提供

台中市長盧秀燕預計22日起出訪美西地區10天，行程今天公布。盧秀燕將到訪西雅圖舊金山灣區與大洛杉磯地區，除拜訪姐妹市與友好城市，盧秀燕到訪西雅圖時，也將參訪當地科技業總部，外傳可能造訪微軟總部。

盧也將與舊金山、洛杉磯僑界互動，並造訪台中海外企業吃茶三千、85度C、繼光香香雞等。台中市推動綠美圖、會展中心等建設，盧也將參訪西雅圖中央圖書館、聖地牙哥會展中心。

盧秀燕就任台中市長後，22日首度訪美，目前正值美國總統大選，盧秀燕出訪地點都在美國西岸，從北到南西雅圖、舊金山到洛杉磯等，預計造訪姐妹市塔可瑪市、康他哥斯大郡、聖地牙哥市與友好城市庫比蒂諾市。

盧秀燕22日晚間出發後，先到西雅圖地區，當地是科技業微軟、亞馬遜總部，盧預計造訪其中之一；另安排觀西雅圖中央圖書館、流行文化博物館。

盧25、26日停留在舊金山灣區，拜訪庫比蒂諾市政府，蘋果總部就在此，但盧未安排造訪；盧將與舊金山區僑界交流，並造訪當地台中企業吃茶三千、繼光香香雞等。

盧27、28、29日到大洛杉磯地區，除拜訪聖地牙哥市政府，還將與當地僑界交流，當地僑界熱情動員，據傳27日與盧秀燕午宴已爆滿。盧也將造訪當地台中企業85度C。除此之外，盧將參觀奧斯卡電影博物館、聖地牙哥會展中心等。

地方政壇表示，盧此行聚焦美西，又以姐妹市、市政建設與台中企業為主，淡化政治性，不過盧出訪在僑界已造成轟動，將測試燕子在美西人氣。

盧秀燕 舊金山 西雅圖

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