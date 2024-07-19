彰化十幢連幢民宅火警 7幢竟是日治時期最氣派的「八卦園旅館」
彰化市中心光復路與長安街昨天下午發生住宅火警，十幢連幢民宅遭祝融，由於火勢猛烈，直到今天凌晨才完全撲滅，而其中7間立面非常漂亮的老宅是日治時期最氣派的八卦園旅館，彰化縣文化局表示，7幢老宅並未申請提報文資建築，但可申請老屋計畫補助進行修復。
彰化縣消防局昨天下午近2點接獲通報，長安街發生民宅火警，火勢相當猛烈，並再延燒後方光復路7間店面、1間空屋，消防局共出動消防車、救護車共32輛，消防員、義消等88人搶救，其中二幢老屋的屋頂鐵皮悶燒搶救不易，消防員對著磚牆、屋瓦縫隙加強射水滅火，直到今天凌晨1點撲滅火勢，火災原因調查中。
昨晚深夜彰化縣長王惠美也前往關心救災，由於十幢民宅與店面位於市中心，火警讓附近居民議論紛紛，有居民說，其中有數幢是「古蹟」不能拆，所以地主租給業者當店面。
根據國家文化記憶庫中彰化建國科大助理教授連慧珠調查資料顯示，昨天被火災波及的7 幢老街屋竟是日治時期彰化驛（車站）前著名的八卦園旅館，曾是占據半條街的大旅社，甚至在1930年代（昭和5年）由於台灣興起咖啡店風潮，旅社一樓即是咖啡館，在1960到70年代也是彰化市區最高級與聞名的旅社，不過早已停業，現今租給業者當店面，但從其漂亮的立面，也可一窺當年風華。
彰化縣文化局局長張雀芬表示，被連燒的7棟老建物並未被提報申請為文資建物，所以並無文資身分，不適用文化資產修復，不過老屋屋齡超過60年，屋主若有意按照老屋外貌來修繕，可申請老屋修繕計畫補助，彰化市老屋最高可補助50萬元修繕。
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