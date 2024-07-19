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影／台中海洋觀光季8月3日登場 「鯨艷大安」大型竹編鯨魚驚艷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2024台中海洋觀光季」活動日期從113年8月3日至9月8日，台中市觀旅局今天辦記者會說明。圖／台中市觀旅局提供
「2024台中海洋觀光季」活動日期從113年8月3日至9月8日，台中市觀旅局今天辦記者會說明。圖／台中市觀旅局提供

「2024台中海洋觀光季」從8月3日至9月8日在台中市大安濱海樂園登場，每周六日在大安港媽祖文化園區還會舉辦海風市集、主題音樂會；創作作品「鯨艷大安」，長達12公尺、寬3.5公尺、高4公尺的竹編鯨魚，民眾觀賞也可進入到鯨魚內部，將成為打卡新景點。

台中市大安區「大安濱海樂園」占地17公頃，海灘平坦寬闊，沙質柔細、海水湛藍，民國102年起每年夏天在大安濱海樂園舉辦沙雕音樂季，受到廣大的迴響與支持，但近年因氣候變遷，沙灘流失嚴重而無法再以沙雕型態辦理。

自112年起，台中市府聽取地方聲音後適度轉型為海線觀光推廣活動方式辦理，113年重整規劃並擴大舉辦，將海洋生物轉變成地景藝術品，策展並包裝相關系列活動，構建地方風格、活絡社區進而豐富大安海域之觀光內涵，也結合風箏衝浪體驗、海洋環境教育、水域多元體驗、音樂表演及周邊引客活動等多樣系列活動，包裝成「2024台中海洋觀光季」。

台中市觀旅局長陳美秀今天在記者會中說明，「2024台中海洋觀光季」活動日期從8月3日至9月8日，歡迎到大安港媽祖文化園區欣賞地景藝術，每周六日在大安港媽祖文化園區還會舉辦海風市集、主題音樂會。

「2024台中海洋觀光季」邀請到國內藝術家以大安舊名（海翁）為主題，創作「鯨艷大安」，長達12公尺、寬3.5公尺、高4公尺的一組竹編鯨魚，民眾可觀賞也能進入到鯨魚內部，其中將展示一些海廢物品，宣導民眾勿將垃圾廢棄物丟入海中，危害到海洋生物；除了地景藝術和主題表演，還有環境教育闖關遊戲及水域安全研習等知性的活動，民眾可報名參加。

台中市長盧秀燕表示，目前大安港媽祖文化園區正辦理促參招商中，在完成招商營運前的這段期間，已開放園區供大家到訪參觀，歡迎大家到媽祖園區走訪認識，並參與「2024台中海洋觀光季」，有好看的地景藝術，還有好聽的音樂會，還能來逛市集，市集內容包含文創商品手作DIY，在地農漁特產伴手禮，可口輕食美食。

「2024台中海洋觀光季」活動日期從113年8月3日至9月8日，台中市觀旅局今天辦記者會說明。圖／台中市觀旅局提供
「2024台中海洋觀光季」活動日期從113年8月3日至9月8日，台中市觀旅局今天辦記者會說明。圖／台中市觀旅局提供

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