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彰化市火警延燒10棟建物 波及日治八卦園旅館

中央社／ 彰化19日電

彰化市長安街民宅疑電風扇電線起火，延燒10棟民宅，其中波及日治時期近百年建物前八卦園旅館；彰化縣消防局說，近1年餘18件電風扇、冷氣機火警，切記「5不1沒有」防火秘訣。

長安街1棟民宅昨天下午1時失火，火勢蔓延到光復路建物，造成10棟建築物起火。

長樂里長黃淑美今天告訴中央社記者，光復路上7棟近百年建物鄰近彰化車站，為日治時期興建的八卦園旅館，早已停業出租；其中1棟內部改為鋼構建築，其餘6棟多為木造建物。

根據國家文化記憶庫說明，八卦園旅館具當時流行現代建築風格，約興建於大正到昭和初年間，是和洋折衷3層樓連棟大型建築。

彰化縣消防局表示，今年夏天特別熱，電風扇及冷氣機使用頻率增加，日常電器產品長期使用易有火災風險，無論插頭堆積灰塵、電線老舊或馬達故障等都可能衍生火災，民眾不要輕忽電風扇及冷氣機故障時發出的警訊。

消防局說，切記用電「不」超過負載、電線「不」綑綁折損、插頭「不」潮濕污損、電源插座不用「不」插、電器周圍「不」放可燃物與「沒有」安全標章的電器不要使用。

另外，民眾應定期檢視插頭及插座是否累積灰塵、綠鏽或焦黑，延長線選有「商品安全標章」及保險絲安全裝置，且不使用U形釘固定，不堆積雜物或受物品重壓。手機、行動電源避免在夜間或無人在家長時間充電，以免過度充電釀成災害。

建物 建築

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