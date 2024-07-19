台中知名泡芙「旅禾泡芙之家」爆內餡發霉！食安處：2缺失限期改善
台中市一家知名泡芙連鎖店「旅禾泡芙之家」遭爆，台北車站快閃店冷凍泡芙內餡發霉，業者曾多次榮獲「台中十大伴手禮」獎項。台中市食安處今天說明，食安處獲報後，立即派員前往製造場所稽查，未發現發霉情事，但製造場所作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已責令業者限期改善，否則依食安法最高可處2億元。
台中市食安處組長林永賓說明，食安處接獲通知後，立即派員前往製造場所稽查，經查業者6月有接獲民眾反應產品發霉情事，將加強員工教育訓練及食品生產製程品質、運輸、溫度等衛生管控事宜。
食安處現場隨機抽查泡芙類產品及原料，未發現發霉；製造場所稽查結果有作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已責令業者限期改善，後續將無預警前往複查，如複查結果仍不合格，將依法裁處6萬元以上2億元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言