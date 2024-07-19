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台中知名泡芙「旅禾泡芙之家」爆內餡發霉！食安處：2缺失限期改善

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市一家知名泡芙連鎖店「旅禾泡芙之家」遭爆台北車站快閃店冷凍泡芙內餡發霉，食安處獲報後，稽查製造場所。圖／台中市食安處提供
台中市一家知名泡芙連鎖店「旅禾泡芙之家」遭爆台北車站快閃店冷凍泡芙內餡發霉，食安處獲報後，稽查製造場所。圖／台中市食安處提供

台中市一家知名泡芙連鎖店「旅禾泡芙之家」遭爆，台北車站快閃店冷凍泡芙內餡發霉，業者曾多次榮獲「台中十大伴手禮」獎項。台中市食安處今天說明，食安處獲報後，立即派員前往製造場所稽查，未發現發霉情事，但製造場所作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已責令業者限期改善，否則依食安法最高可處2億元。

台中市食安處組長林永賓說明，食安處接獲通知後，立即派員前往製造場所稽查，經查業者6月有接獲民眾反應產品發霉情事，將加強員工教育訓練及食品生產製程品質、運輸、溫度等衛生管控事宜。

食安處現場隨機抽查泡芙類產品及原料，未發現發霉；製造場所稽查結果有作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已責令業者限期改善，後續將無預警前往複查，如複查結果仍不合格，將依法裁處6萬元以上2億元以下罰鍰。

台中市一家知名泡芙連鎖店「旅禾泡芙之家」遭爆台北車站快閃店冷凍泡芙內餡發霉，食安處獲報後，稽查製造場所。圖／台中市食安處提供
台中市一家知名泡芙連鎖店「旅禾泡芙之家」遭爆台北車站快閃店冷凍泡芙內餡發霉，食安處獲報後，稽查製造場所。圖／台中市食安處提供

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