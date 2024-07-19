台中知名泡芙「旅禾泡芙之家」爆內餡發霉！食安處：2缺失限期改善

台中市一家知名泡芙連鎖店「旅禾泡芙之家」遭爆，台北車站快閃店冷凍泡芙內餡發霉，業者曾多次榮獲「台中十大伴手禮」獎項。台中市食安處今天說明，食安處獲報後，立即派員前往製造場所稽查，未發現發霉情事，但製造場所作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已責令業者限期改善，否則依食安法最高可處2億元。

台中市食安處組長林永賓說明，食安處接獲通知後，立即派員前往製造場所稽查，經查業者6月有接獲民眾反應產品發霉情事，將加強員工教育訓練及食品生產製程品質、運輸、溫度等衛生管控事宜。