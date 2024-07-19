高溫加雷雨蔬菜水傷多 彰化溪湖果菜市場量少價揚

連日高溫炎熱，彰投兩縣經常傍晚下雨，蔬菜吃不消忽晴忽雨，彰化縣溪湖果菜市場近日交易量減少，菜價維持平均每公斤批發價21元以上，最高衝到30元，溪湖果菜市場表示，消費者想吃便宜蔬菜還要等一個半月。

溪湖鎮果菜市場統計，最近10日內蔬菜到貨量除了周一例行反映周日休市狀況，交易量低於平日，其餘正常日到貨量以7月13日108噸最多，其次7月16日102噸和7月11日101噸，7月14日僅67噸，昨天71噸。

反觀去年7月18日交易量90噸，最高量7月10日120噸，其次7月12日112噸，最少量為7月17日63噸，若對照周一到貨量，去年7月9日56噸，比今年23噸多1.4倍。

溪湖鎮果菜市場全年平均每日到貨量120噸至160噸，夏季炎熱不利蔬菜生長，到貨量較低。溪湖鎮果菜市場總經理徐鉦傑表示，今年較特別的是傍晚經常雷雨滂沱，隔天卻艷陽高照，蔬菜最怕一陣晴一陣雨，常有水傷狀況導致採收量不佳，連帶到貨量減少。

徐鉦傑說，蔬菜生長和供應旺季的菜價平均每公斤低於20元，最近不少消費者反映「菜貴」，想吃較為價廉物美蔬菜要等到一期稻作收割後播種的蔬菜，大概8月下旬到9月初採收上市。