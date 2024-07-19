聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫加雷雨蔬菜水傷多 彰化溪湖果菜市場量少價揚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣溪湖鎮果菜市場的蔬菜到貨量減少，市況顯得冷清。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮果菜市場的蔬菜到貨量減少，市況顯得冷清。記者簡慧珍／攝影

連日高溫炎熱，彰投兩縣經常傍晚下雨，蔬菜吃不消忽晴忽雨，彰化縣溪湖果菜市場近日交易量減少，菜價維持平均每公斤批發價21元以上，最高衝到30元，溪湖果菜市場表示，消費者想吃便宜蔬菜還要等一個半月。

溪湖鎮果菜市場統計，最近10日內蔬菜到貨量除了周一例行反映周日休市狀況，交易量低於平日，其餘正常日到貨量以7月13日108噸最多，其次7月16日102噸和7月11日101噸，7月14日僅67噸，昨天71噸。

反觀去年7月18日交易量90噸，最高量7月10日120噸，其次7月12日112噸，最少量為7月17日63噸，若對照周一到貨量，去年7月9日56噸，比今年23噸多1.4倍。

溪湖鎮果菜市場全年平均每日到貨量120噸至160噸，夏季炎熱不利蔬菜生長，到貨量較低。溪湖鎮果菜市場總經理徐鉦傑表示，今年較特別的是傍晚經常雷雨滂沱，隔天卻艷陽高照，蔬菜最怕一陣晴一陣雨，常有水傷狀況導致採收量不佳，連帶到貨量減少。

徐鉦傑說，蔬菜生長和供應旺季的菜價平均每公斤低於20元，最近不少消費者反映「菜貴」，想吃較為價廉物美蔬菜要等到一期稻作收割後播種的蔬菜，大概8月下旬到9月初採收上市。

消費者 溪湖鎮 菜價 雷雨

延伸閱讀

周末不排除2颱生成 逢年度大潮沿海防淹水

基隆科技執法標誌有爭議 10天600多張將銷單

天氣風險：高溫上看39度 午後雷雨熱區換這些地方

持續到晚間！午後雷雨炸2縣市 慎防雷擊及強陣風

相關新聞

台中高鐵特區 淪行人地獄

台中市高鐵重劃區健行路等3條路人行道寬不足一公尺，還有變電箱等擋道，迫使行人與車爭道；神岡區中山路短短200公尺就有5處...

高溫加雷雨蔬菜水傷多 彰化溪湖果菜市場量少價揚

連日高溫炎熱，彰投兩縣經常傍晚下雨，蔬菜吃不消忽晴忽雨，彰化縣溪湖果菜市場近日交易量減少，菜價維持平均每公斤批發價21元...

廣角鏡／埔里「美人腿公主」選拔 挨批物化女性

埔里鎮今年復辦「美人腿公主」選拔，因限制未婚女性、無紋身，須附「著短裙、短褲」走秀影片，挨批物化女性。埔里農會表示，評分...

台中大安沙灘8年下降170公分…沙雕季今年再度停辦 觀旅局：將轉型

台中大安沙雕音樂季繼去年停辦後，今年也無法辦理。台中市觀旅局今天表示，大安濱海樂園沙灘因洋流改變導致沙灘流失，8年下降1...

彰化市南安寺擲筊現「神蹟」？1筊「掛在八仙彩桌裙不動」奇異畫面曝光

供奉觀音佛祖的彰化市南安寺，廟方總務周水波昨天中午擲筊，擲出第3筊時，其中一筊在地呈凸面為「陰」，另一筊卻未著地，他一時...

南投美人腿公主選拔挨批物化女性 選美冠軍、縣府都說話了

南投埔里盛產茭白筍，當地農會今年復辦「美人腿公主」選拔，但因報名限制未婚女性、無紋身，且須附「著短裙、短褲」走秀影片初選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。