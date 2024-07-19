台中高鐵特區 淪行人地獄

台中市高鐵重劃區健行路等3條路人行道寬不足一公尺，還有變電箱等擋道，迫使行人與車爭道；神岡區中山路短短200公尺就有5處電箱擋道，還擋住導盲磚，全盲7旬卓姓老翁到場控訴被迫要走到馬路與車爭道。外界批評人行道設計如「行人地獄」，台中市建設局表示，將邀台電等相關單位，分期、分階段改善。

陳姓市民抱怨，高鐵特區是新重劃區，公共設施完善，但人行道太窄，還有電箱、公車站牌擋道，兩旁停滿車，推嬰兒車被迫走在車道上，相當危險。

烏日榮泉里長何聰智說，很多里民反映「人行道都這麼窄了，路燈基座怎麼會設計在人行道的中央」？人行道寬度約80公分，電箱等設施就占掉大半，期盼改善。

立委顏寬恒說，台中高鐵重劃區發展快速，居民陳情烏日區健行路和三榮路一、二段人行道太窄，甚至有電箱等設施阻道，已向國土管理署爭取「永續提升人行安全計畫」，內政部核定6286.6萬元經費改善。

台中市議員周永鴻昨邀區公所、台電會勘神岡區中山路社南街口至昌平路五段路口。周說，這段人行道有台電和中華電信電箱擋道，有導盲磚，但盲人走一半就撞到，盼市府讓電箱地下化。社南里長楊春福說，很多坐輪椅長者抱怨，推輪椅者常需繞到路中很危險，一般人通行都不易。全盲的卓姓老翁說，人行道已不寬，還要左躲右閃，真是舉步維艱。

台中市建設局表示，新闢道路都依據內政部「市區道路及附屬工程設計標準」，規畫設置人行空間；既有道路先盤點位置不當、人行道淨寬小於90公分、影響行人通行的路段，設法改善。