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台中大安沙灘8年下降170公分…沙雕季今年再度停辦 觀旅局：將轉型

中央社／ 台中18日電
台中市觀旅局每年夏天舉辦大安沙雕音樂季，已成為台中市觀光亮點的海洋活動之一，但去年沙雕音樂季停辦後，今年也無法舉辦。圖為2022年大安沙雕音樂季。（資料照）圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局每年夏天舉辦大安沙雕音樂季，已成為台中市觀光亮點的海洋活動之一，但去年沙雕音樂季停辦後，今年也無法舉辦。圖為2022年大安沙雕音樂季。（資料照）圖／台中市觀旅局提供

台中大安沙雕音樂季繼去年停辦後，今年也無法辦理。台中市觀旅局今天表示，大安濱海樂園沙灘因洋流改變導致沙灘流失，8年下降170公分，將轉型規劃其他活動。

台中市觀旅局每年夏天舉辦大安沙雕音樂季，已成為台中市觀光亮點的海洋活動之一，但去年沙雕音樂季停辦後，今年也無法舉辦。台中市觀旅局今年將重整規劃，舉辦「2024台中海洋觀光季」，帶動大安地區的觀光。

台中市觀旅局今天告訴中央社記者，大安濱海樂園自民國111年底以來，因洋流的改變，海水捲走沙子，導致沙灘流失，105年大安濱海樂園的沙量，本高出半圓休憩平台20公分，但8年約下降170公分，去年已無法舉辦沙雕節，改以靜態展覽替代活動。

觀旅局指出，去年適時轉型推出了「台中海線觀光推廣活動」，透過在地特色文化規劃觀光藝術展覽，獲得廣大回響，今年再次重整規劃將舉辦「2024台中海洋觀光季」。

觀旅局提到，活動將海洋生物轉化為地景藝術品策展，並包裝了一系列相關活動，希望藉此構建濃厚的地方風格，活絡社區，豐富大安海域的觀光內涵。

觀旅局更結合風箏衝浪體驗、海洋環境教育、水域多元體驗、音樂表演及周邊引客活動等多樣系列活動，要讓民眾在大安渡過歡樂暑假。

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