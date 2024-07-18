變態男入侵三和游泳池更衣室 露生殖器猥褻男童
南投市三和游泳池昨天有變態男侵入更衣室，露出生殖器猥褻男童，家長緊張。南投縣政府報警後，警方已鎖定特定男子偵辦。縣議員簡千翔今天下午會同縣府、市公所開會，加強游泳池窗戶安全、加裝監視器，及游泳池內外巡邏，確保兒童、青少年戲水安全。
南投市三和游泳池位在縣政府旁，暑假正是旺季，許多兒童、青少年學習游泳。但有劉姓家長在臉書社群貼文，提醒民眾昨天下午發現有變態男疑似從三和游泳池男生更衣室窗戶侵入，被大人發現後倉皇逃跑，經過詢問在場男童，這名男子在更衣室裸露下體，並以生殖器碰觸男童。
三和游泳池出現變態男，引起家長緊張。南投縣議員簡千翔今天下午會同游泳池人員、教育處、社勞處、衛生局、南投警分局及市公所召開會議，針對疑似性騷擾案，提出解決改善辦法。
一、一周內將更衣室窗戶做安全封鎖、加強監視器裝設，二、教育處依刑法306條以無故侵入公共建築物提告，三、游泳池人員強化巡邏管理，教練輔助學童安全通報，並在高峰時段加強巡邏，四、警方加強巡邏，五、加強性騷擾防治公告措施並公開揭示。
據了解，疑似性騷擾事件發生在昨天下午2點30分，這名男子從男生更衣室窗戶侵入，被大人後發現才逃跑，警方已經鎖定特定男子追查，釐清事實真相，縣府已要求游泳池 人員穿上背心被配戴哨子，方便學童隨時求助。
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