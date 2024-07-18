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解決鹿港老街淹水問題 彰化洛津國小建地下滯洪池最快明年3月完工

中央社／ 彰化縣18日電

彰縣府在鹿港洛津國小操場興建地下滯洪池兼停車場；縣府指出，去年開工至今，工程進度超過5成，而滯洪池蓄洪量約1萬多立方公尺，可解決鹿港老街淹水問題，預計最快明年3月完工。

彰縣府工務處長林漢斌今天接受媒體聯訪時表示，縣府借鑑日本鶴見川和丹麥哥本哈根的治水經驗，花費新台幣2億8000萬元，在彰化鹿港鎮洛津國小操場興建地下滯洪池兼停車場。

林漢斌指出，縣府配合經濟部水利署第四河川分署規劃「鹿港溪逕流分擔計畫」，建設經費由水利署補助2億2000萬元，縣府自籌6000萬，在洛津國小操場挖掘地底深度達6米的地下滯洪池，去年7月開工至今，工程進度已超過5成，預計最快明年3月完工。

林漢斌說，滯洪池面積約4626平方公尺，蓄洪量約1萬2000立方公尺，相當近5座國際標準游泳池水量，完工後將有效解決鹿港老街淹水問題，另提供108個汽車停車位，讓來到鹿港龍山寺、鹿港老街的遊客有車位可停，解決鹿港假日時的交通問題，鎮公所也可藉此增加收入。

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