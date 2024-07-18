彰化市南安寺擲筊現「神蹟」？1筊「掛在八仙彩桌裙不動」奇異畫面曝光

供奉觀音佛祖的彰化市南安寺，廟方總務周水波昨天中午擲筊，擲出第3筊時，其中一筊在地呈凸面為「陰」，另一筊卻未著地，他一時找不到，再仔細一看，才發現竟然掛在八仙彩桌裙上，且是平面為「陽」，獲得聖筊，信眾都嘖嘖稱奇，稱為「神蹟」。

建廟已58年的南安寺，除主祀觀音佛祖外，另奉祀有池府王爺等神明，十分靈驗，是當地信仰中心。南安寺總務周水波昨天中午十二時卅分許，為考量節省經費及方便信眾參拜，擲筊請示將農曆六月十八日池府王爺誕辰、六月十九日觀世音佛祖得道升天的兩天慶典，合併請布袋戲酬神。

周水波說，他擲筊請示時，行禮如儀，連擲筊了三次都是「笑杯」，不禁感到無奈地跟神明說，「這不行，那也不行，連給我三個笑杯，要我怎麼做決定？」 他即決定擲第四次，除先再請示外，再拿筊過火，虔心膜拜。

周水波說，當他第四次擲出時，其中一筊落地，凸面朝上為「陰」，但另一筊卻找不到，後來仔細一看，竟然是掛在八仙彩桌裙上，平面朝上為「陽」，這隻筊是由七仙彩繡上的龍爪抓著，再由龍尾頂住，背面平滑無法附著，卻一直掛著不掉，就算有風吹襲，依然文風不動。

周水波說，從參與廟事數十年來，頭次遇到這情況，經請教熟悉宗教禮儀人士，認為呈現的是「聖杯」，表示神明已准他所請。

縣議員陳銌銌獲知，也偕同信眾前往一睹「神蹟」，認為必得神明庇佑，國泰民安、風調雨順，大家並一同上香拜拜。

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