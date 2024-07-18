快訊

「爺爺親切、有愛」川普17歲正妹孫女現身拉票 川普台下寵溺神情藏不住

川普要台灣付保護費 台積電海外布局如何變化？魏哲家明確回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市南安寺擲筊現「神蹟」？1筊「掛在八仙彩桌裙不動」奇異畫面曝光

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市南安寺廟方人員昨天中午擲筊，擲出的一筊竟然掛在七仙彩桌裙上，背面平滑無法附著，卻一直掛著不掉，信眾都嘖嘖稱奇，稱為「神蹟」。記者劉明岩／攝影
彰化市南安寺廟方人員昨天中午擲筊，擲出的一筊竟然掛在七仙彩桌裙上，背面平滑無法附著，卻一直掛著不掉，信眾都嘖嘖稱奇，稱為「神蹟」。記者劉明岩／攝影

供奉觀音佛祖的彰化市南安寺，廟方總務周水波昨天中午擲筊，擲出第3筊時，其中一筊在地呈凸面為「陰」，另一筊卻未著地，他一時找不到，再仔細一看，才發現竟然掛在八仙彩桌裙上，且是平面為「陽」，獲得聖筊，信眾都嘖嘖稱奇，稱為「神蹟」。

建廟已58年的南安寺，除主祀觀音佛祖外，另奉祀有池府王爺等神明，十分靈驗，是當地信仰中心。南安寺總務周水波昨天中午十二時卅分許，為考量節省經費及方便信眾參拜，擲筊請示將農曆六月十八日池府王爺誕辰、六月十九日觀世音佛祖得道升天的兩天慶典，合併請布袋戲酬神。

周水波說，他擲筊請示時，行禮如儀，連擲筊了三次都是「笑杯」，不禁感到無奈地跟神明說，「這不行，那也不行，連給我三個笑杯，要我怎麼做決定？」 他即決定擲第四次，除先再請示外，再拿筊過火，虔心膜拜。

周水波說，當他第四次擲出時，其中一筊落地，凸面朝上為「陰」，但另一筊卻找不到，後來仔細一看，竟然是掛在八仙彩桌裙上，平面朝上為「陽」，這隻筊是由七仙彩繡上的龍爪抓著，再由龍尾頂住，背面平滑無法附著，卻一直掛著不掉，就算有風吹襲，依然文風不動。

周水波說，從參與廟事數十年來，頭次遇到這情況，經請教熟悉宗教禮儀人士，認為呈現的是「聖杯」，表示神明已准他所請。

縣議員陳銌銌獲知，也偕同信眾前往一睹「神蹟」，認為必得神明庇佑，國泰民安、風調雨順，大家並一同上香拜拜。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

彰化市南安寺廟方人員昨天中午擲筊，擲出的一筊竟然掛在七仙彩桌裙上，呈現陽筊，與地面覆著的陰筊，形成聖筊，信眾都嘖嘖稱奇，稱為「神蹟」。 記者劉明岩／攝影
彰化市南安寺廟方人員昨天中午擲筊，擲出的一筊竟然掛在七仙彩桌裙上，呈現陽筊，與地面覆著的陰筊，形成聖筊，信眾都嘖嘖稱奇，稱為「神蹟」。 記者劉明岩／攝影
彰化市南安寺廟方人員昨天中午擲筊，擲出的一筊竟然掛在七仙彩桌裙上，呈現陽筊，與地面覆著的陰筊，形成聖筊，信眾都嘖嘖稱奇，稱為「神蹟」。 記者劉明岩／攝影
彰化市南安寺廟方人員昨天中午擲筊，擲出的一筊竟然掛在七仙彩桌裙上，呈現陽筊，與地面覆著的陰筊，形成聖筊，信眾都嘖嘖稱奇，稱為「神蹟」。 記者劉明岩／攝影
彰化市南安寺廟方人員昨天中午擲筊，擲出的一筊竟然掛在七仙彩桌裙上，呈現陽筊，與地面覆著的陰筊，形成聖筊，信眾都嘖嘖稱奇，稱為「神蹟」。記者劉明岩／攝影
彰化市南安寺廟方人員昨天中午擲筊，擲出的一筊竟然掛在七仙彩桌裙上，呈現陽筊，與地面覆著的陰筊，形成聖筊，信眾都嘖嘖稱奇，稱為「神蹟」。記者劉明岩／攝影

信仰 神明

延伸閱讀

影／火勢猛烈！彰化市鬧區美食街4層樓透天厝大火 連燒5棟仍在搶救中

彰泰國中3校16生訪津山市 日本學生：想多了解台灣

桃園壽山巖觀音寺周末遶境祈福 千人護駕回鑾路線出爐

說好改善彰化市彰水路口？春節至今仍留交通錐未完工

相關新聞

彰化市南安寺擲筊現「神蹟」？1筊「掛在八仙彩桌裙不動」奇異畫面曝光

供奉觀音佛祖的彰化市南安寺，廟方總務周水波昨天中午擲筊，擲出第3筊時，其中一筊在地呈凸面為「陰」，另一筊卻未著地，他一時...

萬物皆漲！彰化北斗美食街第一家冰店撐7年要漲價

夏天是賣冰旺季，今年初到現在豆類進價漲一成，黑糖漲五成，北斗鎮開業24年老冰店吸收成本7年，即日起漲價，而北斗肉圓去年就...

南投美人腿公主選拔挨批物化女性 選美冠軍、縣府都說話了

南投埔里盛產茭白筍，當地農會今年復辦「美人腿公主」選拔，但因報名限制未婚女性、無紋身，且須附「著短裙、短褲」走秀影片初選...

改善台中梧棲道路品質和行人環境 民代爭取經費盡快完成

為改善台中市梧棲區地方道路品質及行人安全環境，立委蔡其昌今天邀集相關單位會勘，爭取梧棲區第二期的民和路改善及中正路道路改...

議長爭取捷運延伸清水 中市府：已預留橘線「尾軌」

行政院核定台中捷運藍線、交通部也核定捷運橘線可行性研究計畫，但地方反映兩條捷運行經台中大部分區域，卻未涵蓋清水區。議長張...

影／視障者控訴人行道電箱擋導盲磚不公不義 台電回應了

台中市神岡區中山路從社南街至昌平路五段路口的人行道，不到200公尺就有5處電箱，還有電箱直接擋住人行道上的導盲磚，一名雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。