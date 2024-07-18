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南投美人腿公主選拔挨批物化女性 選美冠軍、縣府都說話了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里美人腿公主選拔挨批物化女性，當地農會說明，除了腿，台風、才藝及推廣理念等為主要評分標準，盼健康正向看待活動。圖／埔里鎮農會提供
南投埔里美人腿公主選拔挨批物化女性，當地農會說明，除了腿，台風、才藝及推廣理念等為主要評分標準，盼健康正向看待活動。圖／埔里鎮農會提供

南投埔里盛產茭白筍，當地農會今年復辦「美人腿公主」選拔，但因報名限制未婚女性、無紋身，且須附「著短裙、短褲」走秀影片初選，挨批物化女性。埔里農會表示，評分上不只比腿，台風、才藝及推廣理念等是主要評分標準，盼各界健康正向看待選拔活動。世界選美冠軍高曼容則盼勿以有色眼光看待短裙或短褲。

茭白筍俗稱「美人腿」，是埔里的重要經濟作物，產量居全台之冠，為加強行銷推廣，當地農會2007年首辦「美人腿節」，進行「美人腿公主」選拔，後因連辦10年，新鮮感漸失，2017年停辦，但今年復辦，更將冠軍獎金提高至30萬元。

而今年以「尋找『茭』點女神」為活動主軸為，預計9月登場，除延續極具代表性的美人腿公主選拔，也進行茭白筍、百香果等評鑑，並邀請首屆美人腿公主第三名、今年甫獲世界選美冠軍的高曼容，代言擔任美人腿公主宣傳大使。

不料，因美人腿公主選拔資格限制「16歲以上之單身女性」、「紋身者恕不受理報名」等條件，並要求提供「穿著短裙或短褲之走秀」的影片，以利初選，遭質疑物化女性，縣議員沈夙崢痛批，主辦單位以「美腿」為評分標準，沒有性平意識。

沈夙崢說，她屢獲陳情指，該賽事要求報名者提供「穿短裙或短褲走秀」的影片，不符合現代的性平觀念，但向縣府反映，卻是推諉卸責、避重就輕回應，一直以來都是這樣辦。她樂見縣府推廣農產，不該仍抱著舊時代思維，繼續物化女性。

縣府農業處表示，縣府是上級指導機關，已要求承辦的農會修正評分辦法；埔里農會則說明，茭白筍特色為修長潔白，且稱美人腿才會比腿。而評分上不只比腿，台風、儀態與產業行銷理念更是主要評分標準，盼各界健康正向的看待選拔活動。

高曼容則認為，該選拔特色是健康、青春、活潑，評分標準不像外界以為只看外表，仍要評比才藝及行銷農產，為想自信展現自我的民眾提供舞台。而短裙或短褲對不少女孩來說，就是正常穿搭，並未要求過度裸露，盼勿以有色眼光看待。

南投埔里美人腿公主選拔挨批物化女性，當地農會說明，除了腿，台風、才藝及推廣理念等為主要評分標準，盼健康正向看待活動。圖／埔里鎮農會提供
南投埔里美人腿公主選拔挨批物化女性，當地農會說明，除了腿，台風、才藝及推廣理念等為主要評分標準，盼健康正向看待活動。圖／埔里鎮農會提供

南投 埔里 農會 農業處 選美

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