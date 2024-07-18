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萬物皆漲！彰化北斗美食街第一家冰店撐7年要漲價

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
除了塑膠湯匙沒漲價，這碗冰的製冰電價、黑糖、配料都漲價。記者簡慧珍／攝影
除了塑膠湯匙沒漲價，這碗冰的製冰電價、黑糖、配料都漲價。記者簡慧珍／攝影

夏天是賣冰旺季，今年初到現在豆類進價漲一成，黑糖漲五成，北斗鎮開業24年老冰店吸收成本7年，即日起漲價，而北斗肉圓去年就扛不住原物料接連上漲，每顆肉圓漲5元；據了解，這兩年食品先後漲價，消費者對地方小吃漲價也只能接受。

北斗肉圓與彰化肉圓齊名，但北斗肉圓顆粒小，有的三角形，北斗市區以「肉圓○」命名的肉圓店超過10家，因豬肉、香菇等原物料接連漲價，北斗各肉圓店去年先後每顆漲價5元。

北斗鎮的飲料連鎖店去年跟著總店漲價，市區的冰店以不同形式因應原物料上漲，有的4種料減一種，有北斗美食街之稱的中華路，第一家開張的冰店良古早味冰店凍漲7年，即日起每種冰調漲10元，可能天氣炎熱，漲價後買氣不減。前往買冰的蕭姓鎮民表示，有料的手搖飲一杯60元至80元，一碗有料黑糖冰50元相對便宜。

良古早味冰店負責人謝正良表示，都說賣冰好賺，古早味冰品的主要原料黑糖今年初每包20公斤1200元漲到近日1800元，豆類都漲一成，真的撐不住，只能向顧客說聲抱歉必須漲價。

「很多食物、食品漲價在先，冰店漲價很平常。」蕭姓鎮民說，萬物皆漲、電價也漲，消費者對小吃漲價5元、10元已司空慣見不再「驚嚇」，需要、想要吃還是會掏腰包購買。

和其它物價相比，蛋價連跌，溪湖蛋撻名店貝林古堡在蛋價、原物料皆漲時的3年調漲一次即未再漲價。業者閻永旭表示，烘焙業的主要原料進口奶油先前從每16公斤1600多元上漲到3千多元，特白砂25公斤500元漲到800元，最近一年內平穩價格幾乎不動，唯有蛋價下跌，因此蛋撻價格不變。

除了塑膠湯匙沒漲價，這碗冰的製冰電價、黑糖、配料都漲價。記者簡慧珍／攝影
除了塑膠湯匙沒漲價，這碗冰的製冰電價、黑糖、配料都漲價。記者簡慧珍／攝影

冰品 彰化 漲價 肉圓 調漲

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