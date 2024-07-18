改善台中梧棲道路品質和行人環境 民代爭取經費盡快完成

為改善台中市梧棲區地方道路品質及行人安全環境，立委蔡其昌今天邀集相關單位會勘，爭取梧棲區第二期的民和路改善及中正路道路改善工程設計案，兩案核定設計總經費約981萬元，後續工程經費初估約2億元，將等設計案完成，後續提報送審。

蔡其昌今天和內政部國土管理署科長葉俊鴻、台中市議員王立任、楊典忠和相關單位會勘，爭取梧棲區第二期的民和路改善(中正路至民和路二段151巷)及中正路(中正路303巷至大智路一段)道路改善工程，由中央永續提升人行安全計畫補助，核定補助設計費總經費近千萬，希望改善梧棲中正體育場週邊及民和路道路品質，提升民眾人行安全及行車安全。

蔡其昌表示，希望人行道改善，讓台灣的行人能夠有一個舒適的環境跟安全的步道，所以這10年來他不斷的爭取預算，希望把大家詬病的行人空間做升級。此次會勘有再度從中央爭取預算規劃，針對梧棲區的中正路跟民和路兩條道路；中正路在體育場旁，體育場每天都有非常多運動人口，藉此次將周邊的道路及人行環境改善，配合串聯體育場，打造完整的運動休憩環境供民眾使用。

蔡其昌說，另一條則是民和路，為梧棲主要道路之一，同時要求梧棲區公所跟里辦公處，希望里長做逐戶的意願調查，因為民和路居民的生活習慣，會將車停在自己騎樓上，甚至將盆栽放置在人行道上，未來如果要改善人行道，必須要改變民眾的生活習慣。

他說自己很認真爭取經費，但是經費爭取及工程施作，必須有達到該有的效果，若民和路上社區民眾反對人行道增設工程，完工後車還是照常用既有的習慣停放人行道，這條錢就等於打水漂被浪費掉。

蔡其昌說，道路改善計畫的道路選定是由市政府提案，他尊重市政府所提出的計劃，但也要求市府應先跟社區居民溝通，取得大家的共識，若里民都同意也希望做相關改善工程，他都會全力來配合，在中央協助爭取預算補助，能盡快動工、早日完成。

梧棲區公所承辦陳昱廷指出，此次提案申請計畫為梧棲區第二期的民和路改善(中正路至民和路二段151巷)及中正路(中正路303巷至大智路一段)道路改善工程設計案，兩案核定設計總經費約981萬元，後續工程經費初估約2億元，將待設計案完成後賡續提報送審，工程預計進行既有道路養護、人行道拓寬工程、增設停車彎與停車格、天空纜線整理、電纜下地、人行道拓寬並增設綠帶串聯工程；以前提報梧棲區民和路(台灣大道至中正路)段第一期工程，預計7月底發包、9月進場施工。