配天宮城隍遶境19、20日登場 南投市10路口交管

南投市配天宮19日、20日遶境，警方指出，估有眾多觀看者且香陣綿延數公里在南投市區遶境，因此19日下午5時至深夜11時、20日中午12時至晚間8時在10處路口彈性交管。

南投市配天宮城隍爺誕辰遶境祈福是年度重要慶典，由於還有期間限定夜市，每年吸引大批人潮，南投縣警察局南投分局今天表示，配天宮19日、20日辦理遶境活動，將有多個陣頭、綿延數公里香陣穿梭市區，為維護遶境順利及行車安全，規劃交通疏導，請民眾配合。

南投分局發布新聞稿表示，依往年經驗，前來觀看信徒眾多，上下班或非參加遶境人員建議提前避開香陣路線，圍觀民眾及參加人員應遵守交通規則，避免阻礙交通，針對隊伍行經路線實施彈性交通管制，管制時間為19日下午5時至深夜11時、20日中午12時至晚間8時。

警方表示，管制路段為南崗路集賢路口、民族路南崗路口、南崗路南陽路口、祖祠路彰南路口、祖祠路復興路口、祖祠路華陽路口、芳美路民族路口、三和三路中興路口、彰南路三和一路口、彰南路嘉和北路口。

南投分局長胡淑淨說，各香陣行經要道已設置大型改道牌面，請遊客提前避開香陣遶境路線，可多利用南崗路、華陽路、中興路等聯外道路改道行駛，警方同時要求遶境隊伍行進期間緊靠道路右側及路肩，也請廟方派遣交通疏導志工及督陣人員引導陣頭行進，避免影響車流，重要大型路口警方將派員疏導。