快訊

調升基本工資、時薪失靈？台灣產出比日韓高但薪資超低…原因讓人心寒

愛奇藝買會員方案「看滿廣告」惹眾怒！官方回應引網酸：要支持盜版嗎

頂大擬要求升等論文須國際合作 連愛因斯坦都難達標？

議長爭取捷運延伸清水 中市府：已預留橘線「尾軌」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議長張清照（左）爭取捷運延伸清水。交通局副局長江俊良（右）表示已留「尾軌」。圖／張清照提供
台中市議長張清照（左）爭取捷運延伸清水。交通局副局長江俊良（右）表示已留「尾軌」。圖／張清照提供

行政院核定台中捷運藍線、交通部也核定捷運橘線可行性研究計畫，但地方反映兩條捷運行經台中大部分區域，卻未涵蓋清水區。議長張清照今召開協調會，爭取捷運必須延伸至清水區。市府交通局回應，橘線規畫時已預留捷運「尾軌」，保留延伸中清路七段的可能性。

張清照指出，捷運藍線與橘線距離清水區只有「一小步」，橘線離清水僅數公里，若能延伸與海線其他區域包括大甲、沙鹿甚至彰化等地，都能藉由台鐵轉乘捷運，到機場或台中其他區域。

張清照指出，清水人口突破9萬人，區內有多處知名景點，遊客不少；另可利用現在臨港路貨運鐵道，規劃觀光小火車，串連捷運橘線與藍線，帶動觀光商機，讓更多遊客來清水遊玩。

交通局副局長江俊良指出，市府已在可行性研究報告書中預留「尾軌」，保留自中清路延伸至海線的清水等可行性，之後進行整體路網規畫與通盤檢討時，會就都市發展、人口結構、產業園區等化，通盤檢視並推動納入延伸清水地區，符合民眾期望。

機場捷運（橘線）以台中國際機場為起點，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近霧峰區省諮議會，全長約29.23公里，共設26座車站。可行性研究送交通部，已於7月2日召開委員會審議修正後通過。

台中市 台中捷運 清水區

延伸閱讀

捷運延伸北高雄 邱志偉促新路網規劃速成形

斥資近10億建廊道 捷運連通兩廳院

台中捷運橘線延伸南投 交通部長承諾全力協助

影／「已故愛子」機車不見8旬翁急報案！清水警幫找回滿滿情感

相關新聞

影／台中電箱設在人行道還擋導盲磚 視障者怒控政府不公不義

台中市神岡區中山路從社南街至昌平路五段路口的人行道，不到200公尺就有5處電箱，還有電箱直接擋住人行道上的導盲磚，一名雙...

議長爭取捷運延伸清水 中市府：已預留橘線「尾軌」

行政院核定台中捷運藍線、交通部也核定捷運橘線可行性研究計畫，但地方反映兩條捷運行經台中大部分區域，卻未涵蓋清水區。議長張...

影／視障者控訴人行道電箱擋導盲磚不公不義 台電回應了

台中市神岡區中山路從社南街至昌平路五段路口的人行道，不到200公尺就有5處電箱，還有電箱直接擋住人行道上的導盲磚，一名雙...

台中高鐵特區淪「行人地獄」惹民怨 人行道改善有譜了

行人意識抬頭，台中市高鐵重劃區近年新大樓建案林立，但新重劃區最令民眾詬病的是「人行道怎麼這麼窄！」包括烏日區健行路、三榮...

改善台中梧棲道路品質和行人環境 民代爭取經費盡快完成

為改善台中市梧棲區地方道路品質及行人安全環境，立委蔡其昌今天邀集相關單位會勘，爭取梧棲區第二期的民和路改善及中正路道路改...

彰化縣超商幾乎沒垃圾桶 因1政策被收起來

彰化縣自7月1日起，針對四大超商477家商店及6個產業園區350家事業單位，試辦垃圾隨袋徵收，效應已經浮現。民眾發現超商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。