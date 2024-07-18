議長爭取捷運延伸清水 中市府：已預留橘線「尾軌」

行政院核定台中捷運藍線、交通部也核定捷運橘線可行性研究計畫，但地方反映兩條捷運行經台中大部分區域，卻未涵蓋清水區。議長張清照今召開協調會，爭取捷運必須延伸至清水區。市府交通局回應，橘線規畫時已預留捷運「尾軌」，保留延伸中清路七段的可能性。

張清照指出，捷運藍線與橘線距離清水區只有「一小步」，橘線離清水僅數公里，若能延伸與海線其他區域包括大甲、沙鹿甚至彰化等地，都能藉由台鐵轉乘捷運，到機場或台中其他區域。

張清照指出，清水人口突破9萬人，區內有多處知名景點，遊客不少；另可利用現在臨港路貨運鐵道，規劃觀光小火車，串連捷運橘線與藍線，帶動觀光商機，讓更多遊客來清水遊玩。

交通局副局長江俊良指出，市府已在可行性研究報告書中預留「尾軌」，保留自中清路延伸至海線的清水等可行性，之後進行整體路網規畫與通盤檢討時，會就都市發展、人口結構、產業園區等化，通盤檢視並推動納入延伸清水地區，符合民眾期望。

機場捷運（橘線）以台中國際機場為起點，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近霧峰區省諮議會，全長約29.23公里，共設26座車站。可行性研究送交通部，已於7月2日召開委員會審議修正後通過。