影／視障者控訴人行道電箱擋導盲磚不公不義 台電回應了

台中市神岡區中山路從社南街至昌平路五段路口的人行道，不到200公尺就有5處電箱，還有電箱直接擋住人行道上的導盲磚，一名雙眼看不見的阿公今天到現場控指政府不公不義；台電回應指出，將擇期召開遷移協調會議；因該設備為鄰近用戶所必需供電設備，如需辦理遷移需有適當的遷移地點，屆時台電將全力配合辦理。

台電台中區處說明，有關神岡區中山路至民生路道路兩側人行道地面配電設備盤點，今天會勘後，台中市議員周永鴻表示將請神岡區公所彙整管線單位基礎資料，並將擇期另召開遷移協調會議；因該設備為鄰近用戶所必需供電設備，如需辦理遷移需有適當的遷移地點，屆時台電將全力配合辦理。

台電台中區處表示，神岡區中山路517號前人行道上設置變壓器擋住導盲磚一案，該處後續將配合設計遷移改善。

台中市建設局表示，市府積極建構友善通行環境，新闢道路均依據內政部「市區道路及附屬工程設計標準」評估規劃設置人行空間；既有道路部分，建設局將先盤查出設置位置不當、使人行道淨寬小於90公分、影響行人通行的路段，並邀集台電等相關管線單位研擬對策，擬定相關人行空間改善的執行程序及辦法，並請管線單位以城市美學觀點美化箱體，分期、分階段實施改善，逐步建構以人為本的通行空間，營造安全友善的永續交通環境。

台中市議員周永鴻今天和神岡區公所與台電等單位在神岡區中山路會勘，他希望台中市政府可解決人行道障礙問題，他說台灣已經成為行人地獄，要除此惡名，人行道雖設有導盲磚，有視障者的無障礙設施，但行人走到一半就撞到電箱，包括台電和中華電信的設施，占據人行道空間，推輪椅和視障者容易撞上，他希望台中市政府和建設局主動解決這些行人地獄問題，將人行道電箱障礙排除，可考慮地下化方式。

周永鴻表示，神岡區社口派出所周邊，中山路自社南街至昌平路五段全長不到200公尺，兩側人行道上竟有10幾個電箱，更有電箱直接擋住人行道中間的導盲磚，影響視障者、行人及公車族通行，他今天邀集相關單位到場會勘，他要求相關單位儘速盤點並遷移不合法規的電箱，並爭取在即將完成廳舍新建工程的社口派出所前設置候車亭。

周永鴻指出，神岡中山路自社南街至昌平路五段兩側人行道皆有台電及中華電信設置的電箱，許多電箱占到人行道近一半的寬度，甚至有電箱擋到人行道中間的導盲磚，原本設置的導盲磚無法輔助視障朋友行走，還可能讓他們跌倒受傷。

當地神岡區社南里長楊春福說，坐在輪椅上的長者經過這段人行道，因為人行道有電箱擋道很不方便，推輪椅者常需繞到路中也危險。

住在神岡區中山路附近的一名70多歲卓姓阿公雙眼看不見，他今天由女兒扶著走到會勘現場，控訴政府帶頭做不公不義的事，他說人行道正中間被放電箱，寬敞路面縮成一半，他常被迫要走到馬路上。