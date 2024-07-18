快訊

調升基本工資、時薪失靈？台灣產出比日韓高但薪資超低…原因讓人心寒

愛奇藝買會員方案「看滿廣告」惹眾怒！官方回應引網酸：要支持盜版嗎

頂大擬要求升等論文須國際合作 連愛因斯坦都難達標？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中高鐵特區淪「行人地獄」惹民怨 人行道改善有譜了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市高鐵重劃區烏日區健行路人行道窄，又有路燈基座等擋道，迫使行人側身貼牆通過。記者趙容萱／攝影
台中市高鐵重劃區烏日區健行路人行道窄，又有路燈基座等擋道，迫使行人側身貼牆通過。記者趙容萱／攝影

行人意識抬頭，台中市高鐵重劃區近年新大樓建案林立，但新重劃區最令民眾詬病的是「人行道怎麼這麼窄！」包括烏日區健行路、三榮路一段、三榮路二段人行道不足1米，還有路燈電桿基座、變電箱或公車站牌等擋道，窄到側身過，甚至過不去，迫使行人與車爭道。立委顏寬恒說，他已向中央爭取經費改善。

顏寬恒說，他向內政部國土管理署爭取「永續提升人行安全計畫」，改善烏日區健行路93公尺、三榮路二段845公尺，核定經費為3255萬元，改善三榮路一段1060公尺核定經費為3031.6萬元，總核定經費為6286.6萬元。

顏寬恒指出，台中高鐵重劃區因為高鐵、台鐵和捷運三鐵共構，人口發展迅速成長，帶來大量的開發和車流量，此區居民組成多半是小家庭，近年人口迅速發展，帶來大量車流，居民無論是大人通勤、小孩通學、甚至是散步到公園，對於人行道的需求日益增加，盼能透過人行道改善工程，讓行人不用與車輛爭道，落實以人為本的用路願景。

陳姓居民抱怨，高鐵特區是新的重劃區，大樓附近就有公園，還有台中國際展覽館等，公共設施完善，但缺點是人行道實在是太窄，還穿插著變電箱、公車站牌擋道，路二旁也都停滿車，部分路段還是工地有鐵圍籬圍著，推嬰兒車下樓走走，結果沒走多久就被迫走在車道上，相當危險。

烏日區榮泉里長何聰智說，很多里民反映「人行道都這麼窄了，路燈（基座）怎麼會設計在人行道的中央？」當地的人行道寬度僅約80公分，若有路燈基座、變電箱等設施，就占掉一大半，盼改善人行道通行困難的問題。

台中市高鐵重劃區烏日區三榮路一段人行道窄，又有路燈基座等擋道，迫使行人在夾縫中行走。記者趙容萱／攝影
台中市高鐵重劃區烏日區三榮路一段人行道窄，又有路燈基座等擋道，迫使行人在夾縫中行走。記者趙容萱／攝影
台中市高鐵重劃區烏日區三榮路二段人行道窄，又有電桿基座、公車站牌等擋道，行人難以通過。記者趙容萱／攝影
台中市高鐵重劃區烏日區三榮路二段人行道窄，又有電桿基座、公車站牌等擋道，行人難以通過。記者趙容萱／攝影
台中市高鐵重劃區烏日區健行路人行道窄，又有路燈基座和變電箱等擋道，行人難以通過。記者趙容萱／攝影
台中市高鐵重劃區烏日區健行路人行道窄，又有路燈基座和變電箱等擋道，行人難以通過。記者趙容萱／攝影

人行道 台中市 行人地獄 重劃區 高鐵

延伸閱讀

影／台中電箱設在人行道還擋導盲磚 視障者怒控政府不公不義

國門進出難看…桃園機場外台4線人行道破損難行 地方盼速改善

中捷橘線可行性審查 李孟諺建議比照藍線核定加但書

藍綠白立委同框爭取中捷橘線 李孟諺感動放利多

相關新聞

影／台中電箱設在人行道還擋導盲磚 視障者怒控政府不公不義

台中市神岡區中山路從社南街至昌平路五段路口的人行道，不到200公尺就有5處電箱，還有電箱直接擋住人行道上的導盲磚，一名雙...

議長爭取捷運延伸清水 中市府：已預留橘線「尾軌」

行政院核定台中捷運藍線、交通部也核定捷運橘線可行性研究計畫，但地方反映兩條捷運行經台中大部分區域，卻未涵蓋清水區。議長張...

影／視障者控訴人行道電箱擋導盲磚不公不義 台電回應了

台中市神岡區中山路從社南街至昌平路五段路口的人行道，不到200公尺就有5處電箱，還有電箱直接擋住人行道上的導盲磚，一名雙...

台中高鐵特區淪「行人地獄」惹民怨 人行道改善有譜了

行人意識抬頭，台中市高鐵重劃區近年新大樓建案林立，但新重劃區最令民眾詬病的是「人行道怎麼這麼窄！」包括烏日區健行路、三榮...

改善台中梧棲道路品質和行人環境 民代爭取經費盡快完成

為改善台中市梧棲區地方道路品質及行人安全環境，立委蔡其昌今天邀集相關單位會勘，爭取梧棲區第二期的民和路改善及中正路道路改...

彰化縣超商幾乎沒垃圾桶 因1政策被收起來

彰化縣自7月1日起，針對四大超商477家商店及6個產業園區350家事業單位，試辦垃圾隨袋徵收，效應已經浮現。民眾發現超商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。