台中高鐵特區淪「行人地獄」惹民怨 人行道改善有譜了

行人意識抬頭，台中市高鐵重劃區近年新大樓建案林立，但新重劃區最令民眾詬病的是「人行道怎麼這麼窄！」包括烏日區健行路、三榮路一段、三榮路二段人行道不足1米，還有路燈電桿基座、變電箱或公車站牌等擋道，窄到側身過，甚至過不去，迫使行人與車爭道。立委顏寬恒說，他已向中央爭取經費改善。

顏寬恒說，他向內政部國土管理署爭取「永續提升人行安全計畫」，改善烏日區健行路93公尺、三榮路二段845公尺，核定經費為3255萬元，改善三榮路一段1060公尺核定經費為3031.6萬元，總核定經費為6286.6萬元。

顏寬恒指出，台中高鐵重劃區因為高鐵、台鐵和捷運三鐵共構，人口發展迅速成長，帶來大量的開發和車流量，此區居民組成多半是小家庭，近年人口迅速發展，帶來大量車流，居民無論是大人通勤、小孩通學、甚至是散步到公園，對於人行道的需求日益增加，盼能透過人行道改善工程，讓行人不用與車輛爭道，落實以人為本的用路願景。

陳姓居民抱怨，高鐵特區是新的重劃區，大樓附近就有公園，還有台中國際展覽館等，公共設施完善，但缺點是人行道實在是太窄，還穿插著變電箱、公車站牌擋道，路二旁也都停滿車，部分路段還是工地有鐵圍籬圍著，推嬰兒車下樓走走，結果沒走多久就被迫走在車道上，相當危險。

烏日區榮泉里長何聰智說，很多里民反映「人行道都這麼窄了，路燈（基座）怎麼會設計在人行道的中央？」當地的人行道寬度僅約80公分，若有路燈基座、變電箱等設施，就占掉一大半，盼改善人行道通行困難的問題。