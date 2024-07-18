影／台中電箱設在人行道還擋導盲磚 視障者怒控政府不公不義

台中市神岡區中山路從社南街至昌平路五段路口的人行道，不到200公尺就有5處電箱，還有電箱直接擋住人行道上的導盲磚，一名雙眼看不見的阿公今天到現場控制政府不公不義，台中市議員周永鴻今天到場會勘說，台中市政府應主動協調各單位，解決這些人行道上「行人地獄」問題。

台中市建設局表示，市府積極建構友善通行環境，新闢道路均依據內政部「市區道路及附屬工程設計標準」評估規劃設置人行空間；既有道路部分，建設局將先盤查出設置位置不當、使人行道淨寬小於90公分、影響行人通行的路段，並邀集台電等相關管線單位研擬對策，擬定相關人行空間改善的執行程序及辦法，並請管線單位以城市美學觀點美化箱體，分期、分階段實施改善，逐步建構以人為本的通行空間，營造安全友善的永續交通環境。

台中市議員周永鴻今天和神岡區公所與台電等單位在神岡區中山路會勘，他希望台中市政府可解決人行道障礙問題，他說台灣已經成為行人地獄，要除此惡名，人行道雖設有導盲磚，有視障者的無障礙設施，但行人走到一半就撞到電箱，包括台電和中華電信的設施，占據人行道空間，推輪椅和視障者容易撞上，他希望台中市政府和建設局主動解決這些行人地獄問題，將人行道電箱障礙排除，可考慮地下化方式。

當地神岡區社南里長楊春福說，坐在輪椅上的長者經過這段人行道，因為人行道有電箱擋道很不方便，推輪椅者常需繞到路中也危險。