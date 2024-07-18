彰化縣超商幾乎沒垃圾桶 因1政策被收起來

彰化縣自7月1日起，針對四大超商477家商店及6個產業園區350家事業單位，試辦垃圾隨袋徵收，效應已經浮現。民眾發現超商為了減少垃圾量，幾乎都將垃圾桶收起來，當場製造的垃圾交由櫃台分類，並有15家超商乾脆委外，產業園區事業單位也有約300家委外，不再交由清潔隊收運。

彰化縣環保局為試辦垃圾隨袋徵收作業，製作33公升、75公升及120公升等3種容量的專用垃圾袋，分別是40、90及145元，供四大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商）477家商店，及北斗、田中、福興、社頭、埤頭、芳苑6個產業園區350家事業單位，依各自需求訂購。

彰化縣垃圾隨袋徵收試辦措施，是由各鄉鎮市清潔隊協助沿線或定點清運四大超商及6個產業園區事業單位員工生活垃圾，其中一般垃圾需使用專用垃圾袋包紮妥當後，交付垃圾車處理；資源垃圾及生熟廚餘無需使用專用垃圾袋，交付資收車及廚餘回收桶處理。

試辦隨袋徵收實施半個月以來，多數超商都精打細算，為避免有民眾夾帶垃圾進來，或進來超商飲食的垃圾，隨手丟進超商內的垃圾桶，若以隨袋徵收計價，將加重超商的負擔，因此紛紛將垃圾桶收起來，並張貼公告，除不收店外垃圾外，在店裡消費的垃圾則要拿到櫃台，供店員分類，減少垃圾量。

環保局指出，事實上，超商垃圾有很大部分是因為含有廚餘，如果做好分類即可減輕重量，減少購置專用垃圾專用袋的負擔，環保局已行文各超商建議設置廚餘回收設備。

依環保局估算，以環保局推出垃圾隨袋徵收價錢，每1000公斤需要6000元之間，委外則是10000到15000元，委外雖然比較貴，但不需要再有分類的問題，全縣即有15家超商委外，由清潔公司處理，省去麻煩。

至於試辦隨袋徵收的產業園區事單位，原本產生的事廢棄物就是委外處理，如今連同生活垃圾也一併委外，反而單純，因此有300家事業單位採取委外方式。

環保局表示，4大超商及6個產業園區事業單位垃圾隨袋徵收雖是試辦性質，但環保局仍不定期派員稽查，若發現業者未依規定落實垃圾分類或夾雜事業廢棄物，將予以退運或依廢棄物清理法處以1200元至6000元罰鍰，希望業者能配合。