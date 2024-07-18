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彩繪破敗展開修復…鹿港地藏王廟 明年重現風華

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟的彩繪，長期受環境、油煙影響，逐漸出現缺角、龜裂、褪色及汙損等現象，損壞情況日益嚴重。圖／文化局提供
彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟的彩繪，長期受環境、油煙影響，逐漸出現缺角、龜裂、褪色及汙損等現象，損壞情況日益嚴重。圖／文化局提供

彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟的彩繪，長期受環境、油煙影響，逐漸出現缺角、龜裂、褪色及汙損等現象，損壞情況日益嚴重，彰化縣政府將以1195萬元辦理彩繪修護施作，預定明年11月完工。縣長王惠美昨天在開工儀式表示，期待此次彩繪修護施作，能再度展現文化風華，並將技藝傳承下去。

彰化縣長王惠美，這次施作計畫經費分別由文化部、彰化縣政府及地藏王廟共同分擔，將進行包括彩繪檢測、清潔加固、修護、仿作及創作等工作，邀請傳統匠師潘岳雄、林傳智、李奕興及修復師賴智豪施作。。

鹿港地藏王廟在西元1985年公告指定為縣定古蹟，王惠美期許透過此次整修計畫，能結合舊鹿港溪進行點線面串聯成旅遊景點行程，提供更多優質歷史文化的場所與歷史文化保存。

鹿港地藏王廟主委許森樹表示，鹿港地藏王廟創建於清康熙2年（西元1663年）就創建了，寺廟登記則有362年。地藏王廟最知名的是每年農曆七月都會辦理蘭盆拔薦法會活動，去年有1萬多人參與，今年到目前已有6千多人，由於寺廟的彩繪損壞相當嚴重，期待修復工程完工後，保障祭拜的信眾安全。

文化局表示，鹿港地藏王廟由鹿港八郊以重建天后宮餘資撥銀建廟，為三開間二進式的建築。鹿港以北有天后宮，南據地藏王廟，代表著鹿港南北一司天、一司地的聚落族群信仰觀，顯見地藏王信仰在在鹿港深受重視，具深厚歷史意義。

彩繪 王惠美 鹿港

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