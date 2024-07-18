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全台第一座 台中食水嵙溪小水力發電廠啟用

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市府再生能源新里程碑，「食水嵙溪排水小水力發電廠」昨天啟用。記者黃仲裕／攝影
台中市府再生能源新里程碑，「食水嵙溪排水小水力發電廠」昨天啟用。記者黃仲裕／攝影

台中市「食水嵙溪排水小水力發電廠」昨天啟用，市長盧秀燕表示，這是地方政府自己建置的全台第一座小水力發電廠，一滴水三利用；環境部彭啟明說，台中市府因應氣候變遷創新積極，希望這種因應成果和治理方式，可複製推廣到全國。

台中市長盧秀燕表示，大甲溪水流有台電發電，再流到下游灌溉用水，再利用為小水力發電，一滴水三利用，發電量雖非很大，但可售出1000張綠電憑證；以再生能源發電，建置水利發電廠公私合作，台中市政府沒有出錢，民間投資，中市府出地，一舉三得。

環境部長彭啟明表示，小水力電廠很有意義，因應氣候變遷需要能源轉型，其實也不小，累計起來有很大效益，未來可再多複製，運用到台灣特有的山和地型特點，相信台灣很快會有更多再生能源發電。

台灣大學土木工程學系教授李鴻源表示，小水力發電在台灣綠能發展中有很大潛力，能提供穩定的再生能源，還能減少對傳統火力發電的依賴，降低碳排放。這種發電方式利用現有的水資源，對環境影響較小，且適合台灣多山、多雨的地形。

中市水利局長范世億表示，此項小水力發電廠計畫是透過公私協力，與豐澕能環公司、捷博科技公司共同合作，簽訂20年的合作契約，設置在石岡區食水嵙溪排水出口，採用虹吸式小水力發電機組，引食水嵙溪排水水源，利用水流位能帶動機械運轉產生電力，發電尾水再以專管排放回河道，電力透過石岡壩水資源回收中心廠內低壓電併聯完成輸送，

小水力發電廠採用半屏蔽式結構設計，克服激流河道開發技術瓶頸，裝置容量為185kW，每年可產出約1000張綠電憑證，產出綠電及綠電憑證將由台達能源有限公司收購，共同實踐能源轉型及水資源永續發展理念。

再生能源 彭啟明 氣候變遷 水資源 環境部 盧秀燕

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