南投國三南雲交流道不再半套 將連接彰化

南投國三南雲交流道8年前開通，卻只能單向前往竹山、林內，目前國三北延交流道雖保留出口，可連結彰化二水、田中的縣141號道路，卻仍未見附屬建設彰南大橋身影，興建總經費從原本的33億增加至54億元，交通部長李孟諺昨天視察時，同意補助竹山鎮南雲交流道聯絡道路可行性評估經費。

李孟諺是陪同立法院交通委員會前往會勘，南投縣長許淑華強調，為了活絡南投、彰化以及雲林縣的經濟，「讓南投人有回家的路」，縮短竹山鎮以南的民眾通往高鐵彰化站的距離和時間，有迫切需要。但竹山南雲交流道完工啟用8年來，北延聯絡道始終未興建，早已大幅降低南雲交流道興建的效益。

立委游顥表示，南投縣竹山鎮目前雖有竹山、南雲兩處交流道，但外地車輛從竹山交流道下來後，直接轉往各景點，過而不入的車流人流，使得鎮內特色商家逐漸萎縮。

游顥表示，南雲交流道目前只有「半套」，進出竹山、林內，缺乏前往彰化二水方向的聯絡道，若能順利新建彰南大橋，在此規畫道路雙向四車道，沿著水森路銜接縣道141線，較舊路線由南雲交流道接台3線到縣141線，與縣152線交叉路口將有效縮短3.8公里。只是當年因橋梁興建費用達33億餘元而作罷，如今興建成本已漲到54億元。

李孟諺也到國道3號南投服務區視察，許淑華、游顥表達縣民心聲，表示南投縣大眾運輸系統不發達，往南部縣市無客運可搭，建議由國光客運台中到台南1871、1872路線，每周五和每周日往返各一趟班次，繞路停靠國3南投服務區，或下中興交流道停靠國光客運中興新村站，方便縣民返鄉及南下工作及求學。

李孟諺說，1871、1872路線行駛國道1號，到南投設站需再繞經國道3號，為了方便南投縣民，交通部將以新闢路線營運，在草屯、南投設站，並開進南投服務區，讓部分乘客可在服務區上車，接著從國道南下到台南、高雄、屏東等縣市，交通部會以一年500萬元補貼先行試辦。