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多名台商遭爆「受困電梯」！消防派3車救援 亞洲台灣商會回應了

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多名台商遭爆參加會議「受困電梯」！消防派3車救援 亞洲台灣商會回應了

中央社／ 台中17日電
亞洲台灣商會聯合總會會議14日起連3天在台中某飯店舉辦，不料首日晚間就發生14人受困電梯案。情境示意圖。圖／Ingimage
亞洲台灣商會聯合總會會議14日起連3天在台中某飯店舉辦，不料首日晚間就發生14人受困電梯案。情境示意圖。圖／Ingimage

亞洲台灣商會聯合總會會議14日起連3天在台中某飯店舉辦，不料首日晚間就發生14人受困電梯案件，消防局到場後，確認受困人員無大礙，經電梯公司到場協助脫困，結束一場虛驚。

亞洲台灣商會聯合總會第31屆第3次理監事聯席會議，14日起連3天在台中市西屯區1家飯店舉辦，亞洲各地台商有近千名代表與會，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等人都曾到場參與。

不料會議首日，就有多名台商受困在飯店電梯內。台中市消防局今天表示，14日晚間9時21分，接獲市警局轉報西屯區朝富路某飯店，有民眾受困在電梯內，立即派遣3輛消防車、消防人員7人前往處理。

消防人員表示，經到場後確認受困電梯內的民眾無大礙，電梯卡在1樓至2樓之間，現場人員使用萬用鑰匙開啟電梯門，並由電梯公司人員到場協助民眾脫困，受困人員皆無大礙拒絕送醫。

亞洲台灣商會聯合總會長許玉林表示，當時電梯共有14人受困，其中11人為商會會員，約受困近1小時，因案發時間較晚花些時間處理，受困民眾由飯店免除住宿費用，幸無人員受傷，結束一場虛驚。

台中市 電梯 飯店

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