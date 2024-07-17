彰化2住戶堆垃圾山！鄰居崩潰控「蚊蟲到處飛」 清潔隊公告要求清除

彰化市中山路二段附近，有2名住戶多年來撿拾回收物堆置在自家、巷道，鄰居抱怨猶如數座小垃圾山，惡臭髒亂，清潔隊已貼出公告，要求今天之前自行清除，否則依法開罰。

彰化市清潔隊告訴媒體，該處有1名婦人和1名老翁長期在自家堆置資源回收物，清潔隊多次據報到場清除、開罰，但過沒多久仍會出現數堆回收物。

1名鄰居表示，2人將撿拾的回收物和垃圾堆放在住宅區，像極小型垃圾山，臭味飄進左鄰右舍，蚊蟲到處飛，困擾在地居民許久，令人感到無奈。

清潔隊表示，近日勘查，婦人將資源回收物和垃圾堆在自家內，非公共出入處，因此需要與縣府環保局研議如何強制清除。

老翁則將回收物與垃圾放在巷道，清潔隊已張貼公告，要求其在今天之前清理完畢，若未自行移除，將強制清除並開罰。