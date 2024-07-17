將藝術文化發揚光大 中市金藝獎及傑出演藝團隊得主出爐

象徵台中市表演藝術最高榮譽的「第十三屆台中市表演藝術金藝獎」得主出爐，由台中市國樂團長兼指揮林月里老師獲得殊榮；另今年入選「台中市傑出演藝團隊」，則有8組團隊獲得肯定。

市府17日於台中林皇宮舉行頒獎暨授證典禮，由副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席，肯定獲獎團隊的貢獻與成就，期盼更多表演藝術工作者，秉持金藝獎「傳承、創新、發展」精神，將台灣藝術文化在國內外舞台發揚光大。

黃國榮表示，市府積極扶植表演藝術多元豐富的生態發展，金藝獎是台中表演藝術界最高榮譽，市府每年都會選拔傑出的藝術家。今年得獎者林月里老師，在台中推廣國樂超過50年，退休前任教於台中教育大學音樂系，自前市長林柏榕時期擔任台中市國樂團長兼指揮，常率領樂團出國巡迴演出，積極活躍推廣國樂乃至退休後仍不遺餘力，得此殊榮實至名歸。

此外，今年傑出演藝團隊在23團激烈競爭下，最終由8組團隊脫穎而出，將在台中和國內各大城市演出，希望台中繼續將台灣好的藝術文化發揚光大。

文化局長陳佳君指出，過去12屆已選出16組得獎者。今年來自戲劇、音樂、舞蹈和戲曲等領域個人及團隊共6組參與角逐，得獎者林月里老師自1982年起擔任台中市國樂團長兼指揮，常率領樂團出國巡迴演出，足跡遍及歐、亞、美、非、紐等地，深耕台中國樂表演和教育推廣超過50年，培養出許多優秀音樂人才，對中部國樂發展有重要影響力。

另8組入選團隊也將在台中和國內各大城市舉辦逾百場公演和校園演出，市府透過長期支持在地傑出演藝團隊，近兩年更蟬聯文化部考評「特優」最高殊榮。

陳佳君說明，8組入選團隊兼具傳統、創新及在地特色，巧妙運用「時事梗」和「當代議題」呈現在地故事。其中，「大開劇團」26年如一日，秉持初衷「把劇場帶入社區，把民眾帶入劇場」；「刺點創作工坊」結合時事與當代議題，今年以「迷因、殭屍」題材，打造通俗、全民都看得懂的原創中文音樂劇，相當受年輕人喜愛。

「台中木偶劇團」傳承古冊戲，並自行雕刻戲偶，打造精緻的劇場布袋戲演出。此外，今日首次釋出台中傑出演藝團隊形象影片，清晰呈現每組團隊獨特的藝術樣貌和特色，讓市民充分感受台中表演藝術的多元豐富。

開創亞洲揚琴樂團風潮的「台灣揚琴樂團」，除22年來走遍本島與離島，還將揚琴音樂帶上國際；「台灣青年管樂團」用管樂串連地方記憶，譜寫台灣故事，今年更邀請旅美作曲家以雕塑大師黃土水的大理石作品《甘露水》為題創作管樂曲。

「時間藝術工作室」不設限的演出形式，用當代音樂呈現社會各式樣貌；而「純白舍Dance Lab」致力於青少年舞蹈培育，透過舞者年齡的青澀，加上對於舞蹈的想像與探索，締造出純真獨到的演出。

此外，今年首次入選的新秀「藝術報國」，以肢體為核心，融合跨領域、跨類型的思考，與觀眾對話，未來將積極參與國際表演藝術平台交流活動，讓世界看見台中藝術的豐沛能量。文化局補充，更多團隊與活動資訊歡迎至文化局官網查詢。