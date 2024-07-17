埔里美人腿公主選拔要求穿短裙褲 遭批物化女性

2024埔里美人腿節暨農民節表揚大會推廣茭白筍，其中「尋找茭點女神」美人腿公主選拔惹議，須穿短裙或短褲參賽，民代批評物化女性；南投縣政府表示已請埔里鎮農會修正。

民進黨籍南投縣議員沈夙崢今天發布新聞稿，美人腿公主選拔徵求廣告標題寫著「茭點女神」，參選資格為「16歲以上之單身女性」、「紋身者恕不受理報名」等條件，參選方式更要求報名者提供「穿著短裙或短褲之走秀」影片，不符合現代性平觀念。

沈夙崢說，樂見縣府舉辦活動推廣南投著名農特產，但很遺憾此活動引起南投各界熱議，不少民眾陳情表示對該活動有疑慮，原因在於縣府徵求茭白筍推廣大使的過程中，仍抱持舊時代思維物化女性，觀念無法與時俱進。

沈夙崢要求，縣府應尊重社會各界積極落實性別平等的聲音，不要遊走在性平模糊邊緣，做出錯誤示範。

南投縣政府農業處表示，該活動由埔里鎮農會承辦，已要求農會修正評分辦法，評選身體部位改為才藝評比，且需注意儀態和台風。