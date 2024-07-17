國道一號西螺至北斗段24、25日將封閉施工 需改道行駛

交通部高速公路局第二新建工程分局為辦理「第M16標國道1號西螺交流道穿越橋改建工程」將於7月24日、25日每日夜間8時至隔日上午6時封閉國道1號北上西螺至北斗（230到220公里）路段，請用路人配合交通管制改道行駛，若遇雨停止施工，管制時段再另行發布。

此次交通管制範圍為國道1號北上主線西螺至北斗路段、西螺交流道北上集散道、北上側西螺服務區及西螺交流道北上入口匝道，車輛請配合改道行駛。

交通管制期間，行經國道1號北上主線西螺至北斗路段及北上西螺入口匝道車輛，交通部高公局建議替代路線如下，由國道1號西螺交流道北上出口匝道下交流道，沿省道台1線北上經溪州大橋 (大橋南路)，至中山路二段，經平面道路側車道即可銜接原擬北上的北斗交流道入口匝道。