快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道一號西螺至北斗段24、25日將封閉施工 需改道行駛

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

交通部高速公路局第二新建工程分局為辦理「第M16標國道1號西螺交流道穿越橋改建工程」將於7月24日、25日每日夜間8時至隔日上午6時封閉國道1號北上西螺至北斗（230到220公里）路段，請用路人配合交通管制改道行駛，若遇雨停止施工，管制時段再另行發布。

此次交通管制範圍為國道1號北上主線西螺至北斗路段、西螺交流道北上集散道、北上側西螺服務區及西螺交流道北上入口匝道，車輛請配合改道行駛。

交通管制期間，行經國道1號北上主線西螺至北斗路段及北上西螺入口匝道車輛，交通部高公局建議替代路線如下，由國道1號西螺交流道北上出口匝道下交流道，沿省道台1線北上經溪州大橋 (大橋南路)，至中山路二段，經平面道路側車道即可銜接原擬北上的北斗交流道入口匝道。

高速公路局第二新建工程分局表示，用路人可使用高速公路局1968 APP 或撥打1968（路況查詢專線）及收聽警察廣播電臺，或上高公局第二新建工程分局官網(http://www.freeway.gov.tw/SEO/)、高速公路局1968網站、高公局官網等查詢最新交通資訊。

高公局進行工程，將於7月24日、25日每日夜間8時至隔日上午6時封閉國道1號北上西螺至北斗路段，請用路人配合交通管制改道行駛。圖／高公局提供
高公局進行工程，將於7月24日、25日每日夜間8時至隔日上午6時封閉國道1號北上西螺至北斗路段，請用路人配合交通管制改道行駛。圖／高公局提供

國道 高公局 高速公路

相關新聞

國道一號西螺至北斗段24、25日將封閉施工 需改道行駛

交通部高速公路局第二新建工程分局為辦理「第M16標國道1號西螺交流道穿越橋改建工程」將於7月24日、25日每日夜間8時至...

南投服務區將設客運站 解決南投旅客南下無車可搭窘境

南投縣大眾運輸系統不發達，往南部縣市無客運可搭，交通部長李孟諺今天到國道3號南投服務區視察，將由公路局先與國道客運業者協...

議員質疑餐飲店消失量翻倍 中市府：研擬振興商家

民進黨台中市議員陳俞融今天質疑台中餐飲老店消失數量翻倍，加上租金高漲及惡房東問題，要求市府正視。市府表示，台中餐飲業店家...

中市表演藝術金藝獎出爐！林月里為國樂播種逾50年獲獎

象徵台中市表演藝術最高榮譽的「第13屆台中市表演藝術金藝獎」得主出爐，由台中市國樂團長兼指揮林月里獲得殊榮。林月里深耕台...

彰化鹿港地藏王廟彩繪損壞嚴重 預定明年11月完成修護

彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟的彩繪，長期受環境、油煙影響，逐漸出現缺角、龜裂、褪色及汙損等現象，損壞情況日益嚴重，彰化縣政府...

國6橋下霧峰灌溉溝阻塞 高工局允7月底前改善

台中市霧峰區國道六號橋下涵管被土堵滿，排水溝兩側的黃土也隨雨勢被沖進水溝內，影響農民灌溉。市議員張芬郁接獲民眾反映，透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。