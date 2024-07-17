南投服務區將設客運站 解決南投旅客南下無車可搭窘境

南投縣大眾運輸系統不發達，往南部縣市無客運可搭，交通部長李孟諺今天到國道3號南投服務區視察，將由公路局先與國道客運業者協調新闢路線，在南投服務區設站，交通部會以一年500萬元補貼先行試辦，解決南投民眾無車可搭的問題。

南投縣人口近50萬人，然而客運業者因為搭車人數少、營運困難為由，不願經營往南客運路線。南投縣民南下須先搭車至台中、彰化再轉車南下，相當不方便。縣議員簡千翔等人要求，縣政府應爭取交通部補助，至少每天要有兩班次往南客運，不能讓鄉親南下無車可坐。

立法院交通委員會今天邀集交通部到國道3號南投服務區視察，評估是否在服務區內設站，提供往南的國道客運路線，改善南投南下交通問題。縣長許淑華、立委游顥到場轉達南投縣民心聲，希望交通部協助解決。

南投縣府建議，由國光客運台中到台南1871、1872路線，每周五和每周日往返各一趟班次，繞路停靠國3南投服務區，或下中興交流道停靠國光客運中興新村站，方便縣民返鄉及南下工作及求學。

李孟諺說，南投縣民要南下，須先到台中才有國道客運可搭相當辛苦，1871、1872路線行駛國道1號，到南投設站需再繞經國道3號。為了方便南投縣民，交通部將以新闢路線營運，在草屯、南投設站，並開進南投服務區，讓部分乘客可在服務區上車，接著從國道南下到台南、高雄、屏東等縣市。