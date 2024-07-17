議員質疑餐飲店消失量翻倍 中市府：研擬振興商家

民進黨台中市議員陳俞融今天質疑台中餐飲老店消失數量翻倍，加上租金高漲及惡房東問題，要求市府正視。市府表示，台中餐飲業店家數及營業額雙成長，將研商振興在地商家。

陳俞融接到店家陳情指出，有惡房東利用向市府惡意檢舉，竟逼迫承租店家要多繳除約定租金以外的費用，若不成，則會持續用檢舉騷擾店家生意，形同勒索，十分惡劣。

陳俞融還發現台中市商圈租金連年上漲造成許多知名餐飲老店收攤，以一中商圈為例，平均年租金更是從111年的每坪新台幣1365元飆升至112年的每坪3226元，漲幅高達136.49%。

陳俞融認為，在這樣的租金漲幅下，對於許多店家來說無疑是一個沉重的負擔，尤其若遭遇無理調高租金的房東時，承租店家往往沒有討論空間，只能被動接受，最後黯然收攤。

陳俞融根據台中市營業登記註銷數據指出，其中營業20年以上的餐飲老店，註銷家數自110年以來到112年每年上升，從17家增加至25家，且112年6月和113年6月同期相比，20年以上老店註銷營業家數，從7家上升到15家，增加1倍。她要求市府正視，保護在地老店經濟。

台中市經發局對此表示，依據中央統計資料顯示，台中餐飲業去年相較111年店家數，增加563家，成長2.6%、營業額增加154億元，成長16.5%，店家數及營業額達到雙成長，期間中央、地方均祭出各項方案提振經濟，足見結合中央、地方及店家多方努力，已成功有效提振經濟。

針對陳俞融照顧在地攤商及店家的建議，經發局指出，會將相關回饋納入後續振興方案考量，讓成效擴及更多在地商家。