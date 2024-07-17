中市表演藝術金藝獎出爐！林月里為國樂播種逾50年獲獎

象徵台中市表演藝術最高榮譽的「第13屆台中市表演藝術金藝獎」得主出爐，由台中市國樂團長兼指揮林月里獲得殊榮。林月里深耕台中國樂表演和教育推廣逾50年，至今活躍於樂壇。林月里說，能夠深入校園、遠赴偏鄉播撒音樂種子，讓學童和民眾感受國樂之美，深具意義。

台中市表演藝術金藝獎、傑出演藝團隊頒獎暨授證典禮今天在林皇宮登場，由副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席，黃國榮肯定獲獎團隊的貢獻與成就，並期待更多表演藝術工作者持續綻放藝術之光。

黃國榮說，金藝獎過去12屆已選出16組得獎者，今年得獎者林月里1982年起擔任台中市國樂團長兼指揮，常率領樂團出國巡迴演出，足跡遍及世界各地，深耕台中國樂表演和教育推廣逾50年，培養出優秀音樂人才，對中部國樂發展有重要影響力。

文化局長陳佳君說，市府長期支持在地傑出演藝團隊，近兩年蟬聯文化部考評特優。今年台中市傑出演藝團隊在23團競爭下，最終8團脫穎而出，「大開劇團」26年來秉持初衷「把劇場帶入社區，把民眾帶入劇場」；「刺點創作工坊」結合時事與當代議題，今年以「迷因、殭屍」題材打造全民都看得懂的原創中文音樂劇；「台中木偶劇團」傳承古冊戲，自行雕刻戲偶，打造精緻的劇場布袋戲演出。

「台灣揚琴樂團」22年來開創亞洲揚琴樂團風潮，並將揚琴音樂帶上國際；「台灣青年管樂團」用管樂串連地方記憶，譜寫台灣故事，今年邀作曲家以雕塑師黃土水作品「甘露水」為題創作；「時間藝術工作室」以當代音樂呈現社會樣貌；「純白舍Dance Lab」致力青少年舞蹈培育；今年首次入選的新秀「藝術報國」，以肢體為核心，與觀眾對話，未來將積極參與國際表演藝術平台交流活動。