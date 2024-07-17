彰化鹿港地藏王廟彩繪損壞嚴重 預定明年11月完成修護
彰化縣定古蹟鹿港地藏王廟的彩繪，長期受環境、油煙影響，逐漸出現缺角、龜裂、褪色及汙損等現象，損壞情況日益嚴重，彰化縣政府將以1195萬元辦理彩繪施作，今天開工時，縣長王惠美表示，期待這次鹿港地藏王廟的彩會施作，能再次展現文化風華，並將技藝傳承下去。
彰化縣長王惠美、鹿港地藏王廟主委許森樹及民代仕紳今天一起出席鹿港地藏王廟彩繪施作開工儀式，王惠美表示，這次施作計畫經費為1195萬元，文化部文資局補助836萬元，縣府配合款約299萬元，地藏王廟自籌約60萬元，將進行包括彩繪檢測、清潔加固、修護、仿作及創作等工作，預定在明年11月完成修護。
鹿港地藏王廟在西元1985年公告指定為縣定古蹟，王惠美期許透過此次整修計畫，除再次展現文化風華，傳承技藝外，並結合舊鹿港溪進行點線面串聯成旅遊景點行程，提供更多優質歷史文化的場所與歷史文化保存。
鹿港地藏王廟主委許森樹表示，鹿港地藏王廟創建於清康熙2年（西元1663年）就創建了，寺廟登記則有362年，並在清嘉慶20年（西元1815年）重修。地藏王廟最知名的是每年農曆七月都會辦理蘭盆拔薦法會活動，去年有1萬多人參與，今年到目前已有6千多人，由於寺廟的彩繪損壞相當嚴重，期待修復工程完工後，保障祭拜的信眾安全。
文化局表示，鹿港地藏王廟由鹿港八郊以重建天后宮餘資撥銀建廟，為三開間二進式的建築。鹿港以北有天后宮，南據地藏王廟，代表著鹿港南北一司天、一司地的聚落族群信仰觀，地藏王信仰在鹿港深受重視，具深厚歷史意義，廟埕廣場在農曆七月普度時，也是祭祀儀式舉行重要場所，本次彩繪邀請傳統匠師潘岳雄、林傳智、李奕興及修復師賴智豪施作。
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