台中自行車嘉年華9月7日登場 邀民眾騎鐵馬看馬戲

「2024台中自行車嘉年華」9月7日將在后里馬場登場，台中市觀旅局長陳美秀與巨大集團創辦人劉金標今天在記者會中，邀請民眾一起騎鐵馬、看馬戲，還能參加抽獎。

台中市觀光旅遊局今天在西屯區自行車文化探索館舉辦「2024台中自行車嘉年華」活動宣傳記者會，邀請民眾一起體驗台中市自行車道，將有藝人許富凱、沈文程，以及MOMO親子互動秀等表演節目，歡迎大家一起騎鐵馬、看馬戲，還有機會抽中價值萬元的自行車獎品。

陳美秀表示，今年活動將從東勢客家文化園區出發，途經具備多功能複合式服務的「哈妮開發石岡旅服中心」提供補給，沿線各式景點，如零蛋月台、花梁鋼橋、九號隧道等，並於后里馬場舉辦活動，報名騎乘活動入園免費，還有欣賞馬戲表演300元超值專屬優惠。

陳美秀指出，台中擁有潭雅神綠園道、后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊等，路線不僅適合家庭出遊，更是自行車愛好者的天堂。市府特別挑選5條各具特色的單車路線，讓民眾體驗山、海、屯、都的獨特魅力，並結合周邊景點及特色店家，只要完成指定路線集章任務，前800名民眾即可兌換限量活動紀念品。

劉金標指出，自行車一騎就上癮，他騎了40年，才能維持今天的身體狀態，騎自行車不只可以節能減碳，也是有氧運動，還能維持身心健康，越來越快樂。

擔任代言人的自行車網紅伊娃（EVA）也現身表示，她因為一場失戀才與自行車結緣，失戀後她去買了自行車，展開12天的環島，沿途看到台灣各地美景及風土文化，就忘了失戀的痛苦，她這次將帶領千人騎乘，從東勢到后里馬場，全長約14.8公里。