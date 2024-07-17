國6橋下霧峰灌溉溝阻塞 高工局允7月底前改善

台中市霧峰區國道六號橋下涵管被土堵滿，排水溝兩側的黃土也隨雨勢被沖進水溝內，影響農民灌溉。市議員張芬郁接獲民眾反映，透過立委何欣純找到高公局中區養護工程分局南投工務段和農水署南投管理處等權責單位會勘，高工局允諾在7月底前完成清溝包括2處涵管，另9月底前會完成側溝加高，讓兩旁的土石不會再沖進排水溝。

據了解，因為排水溝被堵，附近的農民引不到水源，有人農田甚至因此荒蕪。市議員張芬郁接獲反映，透過何欣純邀相關單位上午會勘。

張芬郁說，排水溝和灌溉引水分別是交通部高公局中區養護工程分局南投工務段和農水署南投管理處負責，經現場查看，2處過路涵管被土方全部堵滿，排水溝兩側的黃土，只要下雨就會沖進溝內，難怪農民挖也挖不完，而現況還有灌溉水源出口比排水溝還低，也恐造成引水不易，希望農水署一起想辦法。

何欣純服務處說，國道六號下方的排水溝和相關設施，高工局須負責維 護，不能影響農民作業，農水署水源供給也必須無虞。經現場會勘討論，高工局允諾在7月底前完成清溝包括2處涵管，另9月底前會完成側溝加高，讓兩旁的土石不會再沖進排水溝。