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影／「食水嵙溪排水小水力發電廠」正式啟用 全國首座由地方政府主導

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
「食水嵙溪排水小水力發電廠」是全國首座由縣市政府主導開發完成的小水力發電案，旨在發展潔淨的再生能源，以減少火力發電帶來的環境汙染。記者黃仲裕／攝影
「食水嵙溪排水小水力發電廠」是全國首座由縣市政府主導開發完成的小水力發電案，旨在發展潔淨的再生能源，以減少火力發電帶來的環境汙染。記者黃仲裕／攝影

全國第一座由地方政府主導開發完成的小水力發電案「食水嵙溪排水小水力發電廠」今天正式啟用。台中市長盧秀燕表示，過去水、電都是統一由中央管理，「食水嵙溪排水小水力發電廠」是第一座由地方自己主導完成。

台電水力發電廠在大甲溪上游取水發電後流下來的水進行農田灌溉，接著再由食水嵙溪排水小水力發電廠來做發電使用。盧秀燕指出，食水嵙溪排水小水力發電廠每年可以生產一千張的綠電憑證，提供廠商使用。而且與廠商簽訂契約合作，對方出錢，市府出資源來完成。

台中市長盧秀燕（左五）、環境部長彭啓明（右二）、台灣大學土木工程學系教授李鴻源（右一）出席「食水嵙溪排水小水力發電廠」啟用典禮。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左五）、環境部長彭啓明（右二）、台灣大學土木工程學系教授李鴻源（右一）出席「食水嵙溪排水小水力發電廠」啟用典禮。記者黃仲裕／攝影

台電 盧秀燕

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