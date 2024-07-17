影／「食水嵙溪排水小水力發電廠」正式啟用 全國首座由地方政府主導
全國第一座由地方政府主導開發完成的小水力發電案「食水嵙溪排水小水力發電廠」今天正式啟用。台中市長盧秀燕表示，過去水、電都是統一由中央管理，「食水嵙溪排水小水力發電廠」是第一座由地方自己主導完成。
台電水力發電廠在大甲溪上游取水發電後流下來的水進行農田灌溉，接著再由食水嵙溪排水小水力發電廠來做發電使用。盧秀燕指出，食水嵙溪排水小水力發電廠每年可以生產一千張的綠電憑證，提供廠商使用。而且與廠商簽訂契約合作，對方出錢，市府出資源來完成。
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